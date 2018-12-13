İmam Hatip Liseleri spor oyunları

İstanbul'da bulunan tüm İmam Hatip Liseleri arasında 12 farklı branşta spor müsabakaları düzenlenecek. 15 bin sporcu öğrencinin katılımı beklenen Spor Oyunları Projesi'nde başvurular; 20 Aralık 2018 tarihi itibarıyla alınmaya başlayacak. Spor Oyunları Projesi, 02 Ocak-02 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öncü Spor Genel Başkanı Yavuz Kurt proje ile ilgili yaptığı açıklamada; sporu gençlerimizde bir yasam tarzı haline getirmeye çalıştıklarını ve ahlakı ile spora kimlik kazandıran gençler arzuladıklarını ifade etti. Öncü Spor'un yüzlerce lisanslı sporcu ve birçok branşta faaliyetleriyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurgulayan Yavuz Kurt, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde müsabakalar organize etmeyi hedeflediklerini söyledi.