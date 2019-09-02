İmamoğlu, 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl 6.'sını düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları'nı ziyaret etti.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları, devam ediyor. Festival havasında geçen etkinliğin üçüncü gününde Sahaf Söyleşileri ve Çardak Altı Sohbetleri ile edebiyat, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimleri Beylikdüzü halkıyla bir araya geldi. Moderatörlüğünü Ümit Nar'ın üstlendiği Sahaf Söyleşileri, Ali Tekin Çam ile İlhan Bilge'yi ağırladı. “Kitap ve dergi kapakları üzerinden basın yayın ressamlarının tarihine kısa bir bakış” konulu söyleşiye kitapseverlerin ilgisi yoğun oldu. Ardından Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenen ve bu yılki teması “Umut” olan Çardak Altı Sohbetleri'nde, Altan Öymen ve Yılmaz Karakoyunlu “Umut ve Siyaset” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Çardak Altı Sohbetleri'nde siyasetçi Altan Öymen, günün anlam ve önemi ile ilgili bilgiler aktarırken, usta yazar Yılmaz Karakoyunlu vatandaşlar ile sohbet etti. Sohbetin sonunda usta isimler vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık söyleşi sonrası konuklara çiçek ve plaket takdiminin yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi'nin hazırladığı yayınlardan Sivas'ta Milli Mücadelenin 108 Günü ve Karikatürlerle Bir Liderin Doğuşu Atatürk kitabını hediye etti.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinlik alanına gelerek, Başkan Çalık ile birlikte sahaf stantlarını ziyaret etti. ‘Atatürk ve Barış' isimli eski basım bir kitap da satın alan İmamoğlu; “Özellikle çocukların ve herkesin kitabı sevmesi için sahafları bilmesi, gezmesi lazım. Muazzam bir tat, hiç tahmin edemeyeceğiniz eserlere ulaşabiliyorsunuz ve kitabın değerini anlıyorsunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, inşallah nice yıllar devam eder. Görüyorum ki Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık burada çok daha düzenli bir yıl yaşatıyor” ifadelerini kullandı.

Saatler 21.15'i gösterdiğinde ise Türk Pop Müziği'nin başarılı isimlerinden Güliz Ayla, sevilen şarkılarını Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Konser sonunda sanatçıya eşi Zehra Çalık ile birlikte çiçek ve plaket takdim eden Başkan Çalık; “Dünya Barış Günü'nü kutladığımız bu günde biz Beylikdüzü'nden tüm insanlığa barışı haykırıyoruz. Müziğin tutkal ve toplumları birleştirici gücünü biliyoruz. Onun için festivallerimizde müzik etkinliklerimize ve konserlerimize çok önem veriyoruz” şeklinde konuştu.