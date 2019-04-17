İmamoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde kabri başında andı. İmamoğlu, Maltepe'deki sayım süreciyle ilgili, "Bildiğim kadarıyla Maltepe'de birleştirme tutanakları tutuldu. Sürecin yasal işleyişi belli. Şimdi İstanbul birleştirme tutanağı netleşecek. Tutanak tutulduğu anadan itibaren biz görevimizi aldık demektir. Yasa böyle" dedi.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı 26. ölüm yıl dönümünde kabri başında andı. Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'a gelen İmamoğlu, Semra Özal ile konuşarak üzüntüsünü dile getirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu Turgut Özal ile ilgili bir anısını anlattı. Özal'la çocukluk döneminde yaşadığı bir karşılaşmayı anlatan İmamoğlu, “Rahmetli, Cumhurbaşkanımız sayın Turgut Özal'ı anmaya geldik. Allah rahmet eylesin. 26 yıl önce kaybettiğimiz Cumhurbaşkanımızın manevi huzurunda dua ettik. Rahmet Özal'ın dönemi hatırlamak lazım. Siyaset döneminde babam rahmetli Özal'la beraber siyaset yapmış bir kişiydi. Bende o yıllarda 12- 13 yaşlarında o günleri yaşamış birisiyim. Kısmet oldu böyle bir gün çalışırken bir inşaatımızda bir seçim dönemiydi muhtemelen koşarak konvoyun önünde durdurdum. Daha sonra konvoy durdu, aşağıya indi. Bir horon oynamaya başlarken karşı karşıya gelmiştik. Trabzon'un sahilinde böyle bir anımız olmuştu, yüz yüze gelmiştik hatırlıyorum” şeklinde konuştu.

“Rahmetli Özal Türkiye'ye başka bir siyasi anlayış getirdi”

İmamoğlu, Turgut Özal'ın Türkiye'ye başka bir siyasi anlayış getirdiğini vurgulayarak, “ Rahmetli Özal döneminde şunu hatırlıyorum. 12 Eylül sonrasında, ihtilal sonrasında yeniden seçimle göreve gelme sürecinde farklı mücadelelerle belki farklı dirençlerle mücadele etmiş birisi. Aynı zamanda o dönemin sürecine baktığınızda tarih şöyleydi. 4 tarafı düşmanla çevrili dünyaya dönük farklı bir bakış açısı bütün komşularıyla sıkıntılı bir tarif söz konusuydu. Rahmetli Özal siyasetin paradigmalarını değiştiren kurallarını değiştiren anlayışla başka bir boyut kattı ve o boyutla beraber Türkiye'ye başka bir siyasi anlayış getirdi. Özellikle Türkiye'nin böyle sıkışıp kalmış bazı ortamlarında sıyırma mücadelesi verdi. Bugüne baktığımızda aslında ne yazık ki bazı benzer şeyleri yaşıyoruz. İşte herkes düşmanımız. Hatta Türkiye'nin içinde milyonlarca vatan haini var. Sanki terör bu ülkenin kaderiymiş gibi. Bu anlayışla hareket etme süreci yaşanıyor. Türkiye'nin soluk alması lazım. Bugün ki anlayışın ülkeyi köşeye sıkıştırması üzücü. Ben rahmetli Özal'ın manevi huzurunda bunu hatırlatmak istiyorum. 2019'da bu ülkeye bu şehre hizmet etme amacıyla yola çıktık. Dolayısıyla biz geçmişteki yanlışlarla eksiklerle değil doğrularla bu ülkeyi bu ülkeye yön vermek zorundayız” diye konuştu.

İmamoğlu Maltepe'deki sayım süreciyle ilgili, “Bildiğim kadarıyla Maltepe'de birleştirme tutanakları tutuldu. Sürecin yasal işleyişi belli. Şimdi İstanbul birleştirme tutanağı netleşecek. Netleştiği an mazbatanın bir anlamı kalmıyor. Mazbata sadece, dün Özgür beyin güzel bir ifadesi vardı: 'Nikah kıyıldı, nikah defteri mazbata'. İş birleştirme tutanağında. Tutanak tutulduğu anadan itibaren biz görevimizi aldık demektir. Yasa böyle” ifadelerini kullandı.