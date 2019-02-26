İmamoğlu: “Anketlere güveniyorum, çok mutluyum, sonuçlar çok iyi”

Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'tan Üsküdar'a vapurla geçerek deniz ulaşımını değerlendiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Meydanında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. İlçe meydanında anketlerle ilgili görüşünü dile getiren İmamoğlu, “Ben şu andaki anketlere çok güven duyuyorum, hem de çok mutluyum, çok iyi sonuçlar. Ben anket sonuçlarından oldukça memnunum” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Beşiktaş iskelesine gelerek vapurla Üsküdar'a geçti. Üsküdar'da sahilde bekleyen coşkulu kalabalık, İmamoğlu'nu alkışlarla karşıladı. Üsküdar'da seçim turuna çıkan İmamoğlu, esnafları ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi. İlçe meydanında bulunan vatandaşlarla da kucaklaşan İmamoğlu, burada kimisiyle futbol, kimisiyle siyaset, kimisiyle de yaşamlarıyla ilgili sohbetler etti. Neşeli bir ortamda geçen ziyaretler sırasında İmamoğlu, sıkıntılarını dinlediği vatandaşlara çözüm önerilerini sıralayarak seçime yönelik destek istedi.

“Belirlediğimiz 3 noktada füniküler sistemi düşünüyoruz”

Beşiktaş İskelesinden vapura binen İmamoğlu, Üsküdar'a geçişi sırasında vapurun kaptan köşküne çıktı. Burada kaptanla bir süre sohbet eden İmamoğlu, deniz ulaşımıyla ilgili çalışmalar ve projeler hazırladıklarını belirtti. Deniz ulaşımına yönelik değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu ,”Deniz ulaşımı çok düştü, eskiden daha çok kullanılırdı. Veriler net olarak ortada İstanbul'daki ulaşıma katkısı önceden yüzde 10 seviyelerindeyken, şimdilerde yüzde 3 seviyelerine düştü. En önemli problem, iskele düzeni ve insanların denize ulaşması. İnsanları denize ulaştırdığınız zaman deniz araçlarını talep edebiliyor. Bütünüyle baktığınız zaman deniz ulaşımı aslında bir ferahlık. Bütün İstanbul'un ulaşımını çözmekten bahsetmiyoruz ama nefes aldıran bir tarafı var. Bir de boğazda daha fazla toplumun sahille buluşmasını sağlayacak, belirlediğimiz 3 noktada füniküler sistemi düşünüyoruz. Zira Kabataş'ta Büyükşehir Belediyesi daha önce yaptı, alkışlıyoruz” dedi.

“Anketlere güveniyorum, çok mutluyum, sonuçlar çok iyi”

Esnaf ziyareti sırasında bir kafeye oturarak çay sohbeti yapan İmamoğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun seçime yönelik anketlerle ilgili sorusunu cevaplayan İmamoğlu, “Ben şu andaki anketlere çok güven duyuyorum, hem de çok mutluyum, çok iyi sonuçlar. Şu anda kendilerinin güvenlerini sarsıcı ne var bilmiyorum. Ben anket sonuçlarından oldukça memnunum. Duyduğum güven ve memnuniyetten dolayı anketlerin sonucu vatandaşlarımız tahmin ediyordur. Moralimiz yüksek, insanların geri dönüşü yüksek, vatandaşlarımız yeni bir başlangıç istiyor ben onu hissediyorum. Ben bir süre daha benim yüzüme baktıkça anket sonucu anlayabilirler” diye konuştu.

İmamoğlu'ndan Salacak Sahilini yayalaştırma projesi

Üsküdar sahiliyle ilgili projesini açıklayan İmamoğlu, ”Üsküdar'da biz burayı daha da cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Örneğin Harem'den Üsküdar meydana kadar olan Salacak Sahilini İstanbul'un en güzel panoramik görüntüsünü yakalayabileceğiniz bir caddeden bahsediyoruz. Bu caddeyi yayalaştırma projemiz var. Hem Harem'de ki terminalin kalkışıyla beraber oraya büyük bir otopark sistemi kuracağız. Çok hafif raylı sistemle Harem'den Üsküdar meydana insanların erişimin sağlayacak düzenimiz olacak. Oradaki caddemiz aslında çok panoramik bir şekilde İstanbul'unsa en keyifli izlenildiği yer olacak. Bir tarafta Kız Kulesi, karşıda Topkapı Sarayı, Sultanahmet'ten Galata Kulesine hatta Karaköy'e kadar olan yeri en güzel izleyeceğiniz yer olacak. Buranın yayalaştırılması projesi bence İstanbul'un vitrini açısından çok kıymetli, o projemizle beraber meydandaki aksaklıkları gidererek İstanbul'a çok özel bir vitrin kazandıracağız” şeklinde konuştu.