İmamoğlu Başakşehir'de yanan iş hanında incelemelerde bulundu

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'sinde bulunan 6 katlı iş hanı yangınının soğutma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde 6 katlı bir iş hanında 10 Haziran Cumartesi saat 16.30'da yangın çıkmıştı. Yangını soğutma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. İş yeri sahipleri İmamoğlu ile bir araya gelip sıkıntılarını anlattı.

Yangın bölgesine gelip incelemelerde bulunan İmamoğlu “Ben bugün organize sanayi başkanımıza hem bir geçmiş olsun dileklerimi iletmek için hem de itfaiye daire başkanımız ve ekibinin çalışmalarını dinlemek için geldim. Bir can kaybı olmaması hepimiz için sevindirici. İnsanların tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiç bir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi kıymetli. Bütün itfaiye ekibimize emekleri için teşekkür ediyorum. Şuan yangın kontrol altında ve soğutma çalışmaları sürüyor. İlgili soruşturmalar ve bir takım hukuki süreçler işleyecektir. Organize sanayi bölgesi yönetimi ve başkanı bu süreçte gerekli hukuki düzenlemeleri yapacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hangi sorumluluk düşüyorsa başkanımızın yanındayız. Diğer firma sahiplerine geçmiş olsun. Can kaybı olmaması kıymetli. Umuyorum ki diğer maddi yaralarında giderilmesini temenni ediyorum. Alınması gereken tedbirler bir takım sıkıntılar zorluklar yada binalarla ilgili ne yapacağımıza bakacağız. İtfaiye zamanında buraya ulaşmış. İtfaiye ile ilgili ekstra yapabileceğimiz hususlar var mı diye bir toplantımız olacak. İstanbul'umuza geçmiş olsun” dedi.

Günler süren yangın hakkında Başkan İmamoğlu'nu bilgilendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, “İtfaiye aracı istiyorlar. İtfaiye gelip dört farklı bölgeden önlemlerini alıyor. Merdivenli araçlarımız ve köpük kulelerimizle yanında bulunan iki farklı fabrikaya sirayeti önlemek amacıyla on bir koldan müdahale ediliyor. Binanın her bir katı 5 bin 500 metre kareden oluşuyor. Normalde böyle bir bina iki üç gün süren yangınlardan sonra kendisini bırakırken bu bina daha birinci gün dolmadan kendini yavaş yavaş bırakmaya başlıyor. Oradan parçalar başlayınca bizim arkadaşlar müdahaleyi üst tarafa çekip buradan müdahale ediyorlar. Yangını 60 saat içerisinde söndürüp kontrol altına almamız bizim başarımız gibi” şeklinde konuştu.