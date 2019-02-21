İmamoğlu, Beykoz'u adım adım gezdi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde Beykoz'da bir dizi temaslarda bulunarak adeta ilçeyi adım adım gezdi. AK Parti irtibat bürosunun da aralarında bulunduğu çok sayıda iş yerine giren İmamoğlu, vatandaştan destek isteyerek, “5 yılda Beykoz'un kötü talihini değiştireceğiz. Bize oy verin, sizden samimi bir şekilde oy istiyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gün içerisinde Beykoz'a gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Sabahın erken saatlerinde dernek, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen İmamoğlu, sonrasında ise köyleri gezerek, ilçe meydanına inip vatandaşlarla selamlaştı. Bölge halkına projelerinden ve çözüm önerilerinden bahseden İmamoğlu, bulunduğu temaslarla adeta ilçeyi adım adım gezip vatandaşlardan seçime yönelik destek istedi.

İmamoğlu'ndan AK Parti'nin seçim bürosuna ziyaret

Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden İmamoğlu, cadde üzerinde bulunan AK Parti'nin mahalle irtibat bürosuna da girerek, buradaki görevlilerle bir süre sohbet etti. Bürodakilere başarılar dileyen İmamoğlu, daha sonra mahalledeki ziyaretlerine devam etti.

“Beykozluları biz kesinlikle mutlu edeceğiz”

Gümüşsuyu Merkez Camii Vakfını da ziyaret ederek vatandaşlara kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, “Beykoz'a özel ilgiyle, bütün masumiyetini ve bugün bu güzelliğini koruyarak, harap etmeden, güzelleştirerek, doğallığını koruyarak ve en önemli şart Beykozluya Beykoz'u yenileyerek, size çok güzel bir yaşam alanı sunarız. Bizim vicdanımız, ahlakımız, adalet duygumuz buna hazır. Diğerleri hakkında ben konuşmuyorum, onu ben sizin vicdanınıza bırakıyorum. Biz bu kavramlarla Beykozluları mutlu edeceğimize inanıyorum. Lütfen istirham ediyorum, güzel Beykoz'a sahip çıkın. Sizi bugüne kadar ihmal edenlere yetki vermeyin, bize yetki verin bu kadar açık istiyoruz, çeki de açık istiyoruz. Biz sizi kesinlikle memnun edeceğiz” dedi.

“5 yılda Beykoz'un kötü talihini değiştireceğiz”

Örnekköy Mahallesi'nde vatandaşlardan destek isteyen İmamoğlu, “Ben 5 yılda hayatın nasıl değiştirilebileceğini kendi ilçemden biliyorum. İyi belediye başkanları iyi yerel yöneticiler, kesinlikle 5 yılda bir şehrin hayatını değiştirir. Çok net söylüyorum, biz buna hazırız. 5 yılda Beykoz'un kötü talihini değiştireceğiz. Bize oy verin, sizden samimi bir şekilde oy istiyorum. Sorumluluk verin, biz sorumluluğa hazırız. Bakın bu başka vaatlere aldanmayın. Vaat verenlere 15-20 yıldır niye yapmadın, bak bu kadar basit bir soru. Bizde diyoruz ki yapmazsak 5 yıl sonra hesabımızı verin çekip gidelim, ama biz iddialıyız, yapmak için geliyoruz” diye konuştu.