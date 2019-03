İmamoğlu, “Biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na, Cumhur İttifakının yapacağı büyük İstanbul Mitingi hatırlatılarak ‘CHP de benzer bir miting yapacak mı?' sorusu üzerine, “Her gün bir ilçede on binlerce insanla buluşuyoruz zaten. Bu buluşmalar organik ve samimi onun için biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız, hem de 16 milyon insanla, hiç kimsenin erişemeyeceği sayıyla miting yapacağız“ dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Bayrampaşa'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilçedeki mahalleleri ziyaret etti. İlk olarak Cevdetpaşa Mahallesine gelen İmamoğlu, burada çoğunluğu Balkan göçmenlerine oluşan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahallelerdeki muhtarlıkları da ziyaret eden İmamoğlu, bölgenin sorunlarını muhtarlardan dinledi. Seçim turu sırasında esnaf ve bölge halkı İmamoğlu'na çeşitli ikramlarda bulundu. İmamoğlu'nu evinin penceresinden gören bir kadın tepsiyle İmamoğlu'na yöresel Balkan tatlısı ikram etti. İmamoğlu, cadde üzerinde uğradığı bir börekçinin meşhur Boşnak böreği ikramını da geri çevirmedi.

“Şah ve vezir yok, bizim vatandaşla yönetmeyle derdimiz var”

Seçim turu sırasında bir kahvehaneye sürpriz ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, satranç oynayan yaşlı adamların sohbetine ortak oldu. İmamoğlu'nun bir süre takip ettiği oyunda yaşlı adamların rekabeti renkli görüntüler oluşturdu. Masadan kalktığı sırada bir basın mensubunun esprili bir dille sorduğu, “İstanbul'u şu anda şah mı, yoksa vezir mi yönetiyor? Veya siz yönettiğinizde nasıl yöneteceksiniz?” sorusu üzerine İmamoğlu, yine esprili bir şekilde “Ben şah, vezir anlamam. Ben piyonlar gibi düşünen halk ile yöneteceğim. Şah ve vezir yok. Bizim vatandaşla yönetmeyle derdimiz var. Şah ve vezir bizi ilgilendirmiyor” yanıtını verdi.

“Biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız”

Ziyaret ettiği bir kahvehanede basın mensubunun, ‘Cumhur İttifakının İstanbul'da büyük bir mitingi olacak, sizin takviminizde böyle bir program var mı?' sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Aslında her şey o kadar iyi gidiyor ki, her gün bir ilçedeyiz. Kendiliğinden insanlar geliyor ve on binlerce insanlarla buluşuyoruz zaten. Bu buluşmaları çok nitelikli, organik, samimi onun için biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız, hem de 16 milyon insanla, hiç kimsenin erişemeyeceği sayıyla miting yapacağız. Hiç kimse dışında kalmayacak, hiçbir sayıyla da ölçülemeyecek bir miting olacak. Onun için bütün İstanbul'u 1 Nisan'daki mitinge davet ediyoruz “ dedi.

“İETT otobüsüyle insanların bir araya geldiği toplantılara herhalde miting deniyor”

Sokak aralarında yapılan halk buluşmalarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ekrem İmamoğlu, “Bazen gelen kalabalığa bende şaşırıyorum. Mahalle arasında yapıyoruz, atıyorum kendi kendime 10 bin kişi niye olsun diyorum. İnsanlar geliyor bu müthiş bir şey. Ama herhalde mitingin şöyle bir tanımı var galiba bazıları için, İETT otobüsüyle insanların bir araya geldiği toplantılara herhalde miting deniyor. Bizim İETT otobüsleriyle gelen, yüzlerce otobüsle toplanan bir kalabalığımız yok. Nasıl geldiklerini de bilmiyorum, geliyorlar, samimi buluşmalar bunlar” şeklinde konuştu.

“İnsan Cumhurbaşkanından tarafsızlık bekliyor”

Partili Cumhurbaşkanın hala zihinlerde oturmadığını ifade eden İmamoğlu, “Keşke sayın Cumhurbaşkanı bizim toplantılarımıza da katılsa, insan Cumhurbaşkanından öyle bir şey bekliyor. Keşke her adaya eşit gözle bakabilse, keşke her adayı dinlese. Partili Cumhurbaşkanı hala zihinlere oturmadı ya bir garip durum yani. Cumhurbaşkanı'ndan insan tarafsızlık bekliyor. Ben belediye başkanlığı makamında olduğum sürece ruhumda taraf olamıyorum. Bende partili bir belediye başkanıyım, benimde bir partim var. Ben belediye başkanlığım süresince, öyle bir dil kullanmıyorum, kullanamam da imtina ediyorum” diye konuştu.

“Ben olsam kendi resmimi o kadar görmek istemem”

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin billboardlara asılan reklam afişlerini de eleştiren İmamoğlu, “Her duvarda resim var İstanbul'da, ben olsam kendi resmimi o kadar görmek istemem. Tavsiye ediyorum azaltsınlar. Kendileri lehine, benim lehime düşünüyorlarsa yapabildikleri kadar yapsınlar, şu ankinin iki katı yapsınlar hiçbir mahsuru yok. Benim tavsiyem azaltsınlar hiç sempatik görünmüyor, hiç hoş görünmüyor. Bir de 20-30'da biri belki de 50'de biri kadar panomuz var İstanbul'da onunla bile uğraşıyorlar üzülüyorum. Bizde bir miktar kendimizi anlatma çabasındayız. Ama dediğim gibi gönül ülkemizin bazen herkes sustuğunda dinleyebileceği bir ses arıyor. Şu anda insanlığın Türkiye'de dinleyebileceği ortak bir ses yok. Niye birisi ortak bir ses olmasın” ifadelerini kullandı.