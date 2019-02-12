İmamoğlu, Fatih'te muhtarlarla bir araya geldi

Fatih'te muhtarlarla bir araya gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sonrasında ise Kadınlar Pazarı esnafına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Pazarda esnafın bal ve büryan ikramını geri çevirmeyen İmamoğlu ile esnaf arasındaki diyalog renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları için sabahın erken saatlerinde Fatih'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Fatih Muhtarlar ve Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Programda yer alan katılımcılara kent ve ilçe bazlı projelerini anlatan İmamoğlu, yaşanan sorunların çözümüne ilişkin projelerinden bahsetti.

“Yapılan bir takım hatalar Fatih'in ve İstanbul'un tarihi mekanlarını gizliyor”

Programda konuşma yapan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Geçmişten bugüne yapılan bir kısım hatalar ve eksiklikler gerçekten Fatih'in ve İstanbul'un tarihi mekanlarını ve tarihi anlarını tabiri caizse gizliyor, bulmakta zorlanıyoruz, erişmekte zorluk çekiyoruz. Yani Fatih bambaşka bir yere gelmeliydi, bambaşka bir noktada olmalıydı. Eğer 25 yıl bu süreç bu anlayışla yönetiliyor ve Fatih bugün bu durumdaysa bence bu süreçte en fazla neresi cezalandırılmış derseniz, bence Fatih cezalandırıldı, Fatih hak ettiği yerde değil” dedi.

“Değişimin başlangıç noktası Fatih'tir”

Değişimin Fatih'ten başlaması gerektiğini söyleyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, “Bir kentin geleceği, İstanbul'un geleceği değişecekse, yaşam biçimi, yaşam anlayışı, merkez olma anlayışı, yani dünyanın başkenti karakterini muhafaza edeceği bir anlayışla değişecekse, bu değişimin başlangıç noktası Fatih'tir. Hani biz yeni bir başlangıç diyoruz ya işte o başlangıç kavramı Fatih'te vücut bulabilir, burada kendini anlamlandırabilir” diye konuştu.

İmamoğlu'ndan Fatih esnafına sürpriz ziyaret

Buradaki toplantının ardından Fatih Seçim Koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirmek üzere yürüyerek Akdeniz Caddesine geçen İmamoğlu, yol üzerindeki esnaflara sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Beklenmedik şekilde Ekrem İmamoğlu'nu karşısında gören esnaf ve vatandaşlar, istek ve taleplerini İmamoğlu'na iletti. Daha sonra Koordinasyon merkezinin önüne toplanan vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, seçmenden destek istedi.

İmamoğlu'na kadınlar pazarında büryan ve bal ikramı

İmamoğlu, Seçim Koordinasyon merkezinin açılışının ardından partililerle birlikte Kadınlar pazarı esnafını ziyaret etti. Esnafların yaşadıkları sorunları dinleyen İmamoğlu, onlara çözüm önerilerinden bahsetti. Esnafların büryan kebabı ikramını geri çevirmeyen İmamoğlu, lezzetli olduğunu söyleyerek esnafa teşekkür etti. Gezi sırasında bal satan bir dükkan sahibinin davetine icabet eden İmamoğlu, burada ikram edilen balı yiyerek, bal satın aldı. Bal satan genç esnafla İmamoğlu'nun bal üzerine yaptığı sohbet renkli görüntüler oluşturdu. Esnafın ve Pazar içerisinde bekleyen vatandaşların iyi dilekleriyle karşılanan İmamoğlu, vatandaşların taleplerini geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi.