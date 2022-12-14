İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı yineledi.

Mahkeme, sanık avukatlarının son savunmalarını sunmaları için saat 16.00'a kadar duruşmaya ara verdi. Aranın ardından sanık İmamoğlu'nun avukatlarının son savunmaları dinlendi. Sanık avukatları, Ekrem İmamoğlu hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca İmamoğlu halkında Türk Ceza Kanununun 53. Maddesi gereğince siyasi yasak uyguladı.