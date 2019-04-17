İmamoğlu: “Mazbatamızı teslim aldık çok onur duyuyorum, mutluyum gururluyum”

Öncelikle şunu ifade edeyim ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve CHP yöneticileriyle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayından mazbatasını aldıktan sonra görevi devralmak için Saraçhane'deki İBB binasına geldi. İBB önünde toplanan partililer büyük bir kalabalık oluşturduğu için İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, belediye binasına girmekte güçlük çekti. Belediye binası içerisine giren İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.

“Bu gün mazbatamızı teslim aldık çok onur duyuyorum, mutluyum gururluyum”

Saraçhane'deki İBB binasında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulundan teslim aldık çok onur duyuyorum, mutluyum gururluyum. Öncelikle şunu ifade edeyim ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiç kimsenin birbirinden farkı olmaksızın, hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olmaksızın tüm hemşerilerim adına devralmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Asla vazgeçmediğimiz değerlerimiz var. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Asla vazgeçmedik, toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden vazgeçmedik. Çok net ifade ediyorum. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle, saygısıyla oluşturduğu o birlik ve beraberlik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın hakkını yedirmeyiz dedik vazgeçmedik. Günün sonunda İl Seçim Kurulunun birleştirme tutanağıyla beraber mazbatayı aldık. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz ve hemen hizmet etmeye başlayacağız” dedi.

“Şehrimizin huzuru ve mutluluğu için bir an önce süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan bekliyoruz”

Devam eden itiraz süreçlerinin olduğunun farkında olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “İBB tüm alanları şeffaf bir şekilde halkına insanına bu gün itibariyle açılmıştır, açılacaktır. Bu şehrin yönetimini yürüten bu güzel kentin belediyesinin koridorları, makamları, bu belediyede çalışan herkes bir kişiye bir gruba, bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibariyle başlamıştır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu an itibariyle devam eden süreçler var bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizin yaşayan insanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız, zihnimiz, vicdanımız çok net. 16 milyon hemşerimizin çok net. Bu sürecin netleşmesiyle 17 gündür devam eden ve bugün sona eren belirsizliğin daha sonraki günlerde tartışma noktalarının bertaraf edilmesi adına ilgili kurulları en hassas ve hızlı bir şekilde süreci tamamlamalarını diliyorum. Bu şehre dünden bu güne bu şehirde belediyenin kurulduğu ilk tarihten bu güne emeği geçen katkı sunan, bu şehre iyi şeyler yapan kim varsa her birisine minnet ve şükran duygularımızı belirtmek istiyorum. Sıra bundan sonra bizde aynı titizlikle binlerce yıllık tarihe ve maneviyata şehrin doğasına saygısıyla bu kente özeni ana prensip elde ederek bütün evrensel doğrularla bu şehirde yaşayan insanların maneviyatını yaşam biçimini koruyarak yol yürüyeceğimizi duyuruyor ve söz veriyorum, Allah bizi mahcup etmesin” diye konuştu.