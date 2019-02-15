İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İmamoğlu, Nuri Çolakoğlu Kitaplığının açılışını gerçekleştirdi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nde oluşturulan Nuri Çolakoğlu Kitaplığının açılışını gerçekleştirdi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturulan Nuri Çolakoğlu Kitaplığının açılışını gerçekleştirdi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezinde hazırladığı Nuri Çolakoğlu Kitaplığının açılış törenine katıldı. Yüzlerce kitabın bulunduğu kitaplığın açılışı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kurdele kesim töreninin ardından İmamoğlu ve çok sayıda kitapsever, özel olarak oluşturulan kitaplıktaki eserleri yakından inceledi.


Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen törende İmamoğlu, kitapların insan yaşamındaki önemine vurgu yaptı. Kitapseverlere seslenen Ekrem İmamoğlu, “Bu tarz ortamların artması gerektiğini belirtmek isterim. Beylikdüzü ilçesi kütüphane anlamında en zengin ilçe. Çok yerler açtık, açmaya da devam edeceğiz. Güzel olan şu; ‘Kütüphane açıyorsunuz da ne oluyor' diyebilir bazı insanlar. Kütüphane açıyoruz içi dolu oluyor. Hiç boş kütüphanemiz yok onu söyleyeyim. Özellikle gençlerimiz geliyor. Yeter ki mekanlar düzgün, güzel ve insanlarımıza yakışan ortamlar olsun” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.