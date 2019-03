İmamoğlu, “Oyunu bazısı eliyle verir, bazısı gönlüyle verir”

Bazı vatandaşlarımızın belki sandıkta oyunu almadım ama gönlünü kazandığımı ben daha önceki deneyimlerimden biliyorum. Birileri kendi siyasi stratejilerinde gönül kazanmayı boşlasa da, bizde diyoruz ki gönüllerin tamamını kazanarak seçim kazanacağız” dedi.

31 Mart Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yakuplu Sosyal Tesislerde Kanaat Önderleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda İmamoğlu, vatandaşlara kentin sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerini sıraladı. Buradaki programın ardından kentte yaşayan Erzurumlularla da bir araya geldi. Ziyaretlerinde projelerine ilişkin bilgiler veren İmamoğlu, seçime yönelik destek istedi.

“Biz bu güzel İstanbul'un 39 ilçesini eşitlemeye geliyoruz“

İlk olarak kanaat önderleri buluşmasında konuşma yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bundan sonra çok net söyleyeyim, herkes sözüne, tavrına dikkat edecek. Her ne kadar karalayıcı kötü sözle süreci yönetmeye çalışan ve tüm alışkanlıkları bu prensiple yoğrulmuş olan, bir takım kişilerin yaptıklarının hiçbir kıymeti yok. Ben millete soruyorum, bağıran çağıran bir yönetici istiyor musunuz, deyince, kocaman bir hayır kopuyor. Her gün çıkıyorlar birine kimlik yapıştırıyorlar, öbürüne vatan sevgisiyle eleştiriyorlar, hatta yetinmiyorlar inancıyla eleştiriyorlar. Memleket bunlardan bıktı usandı. Biz birilerine göre her ne kadar kenar ilçenin hemşehrileri olsak da biz bu şehrin ve bu ülkenin neresinde olursak olalım, asil vatandaşlarız. İstanbul'un 39 ilçesi de asil, her ne kadar birilerinin gözünde biz kenar ilçenin vatandaşları olsak ta, bizde bu güzel İstanbul'un 39 ilçesini eşitlemeye geliyoruz. Hiçbirini dışarıda bırakmayacağız” dedi.

“Oyunu bazısı eliyle verir, bazısı gönlüyle verir”

1 Nisanda gönül mitingi yapacaklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Günün sonunda ama bu seçimde ama başka seçimde herkesin oyunu almaya talibiz. Oyunu bazısı eliyle verir, bazısı gönlüyle verir. Bundan daha güzel bir manzara yok. Bunu aldın mı İmamoğlu boş mu konuşuyorsun? Vallahi aldım. Çok biliyorum öyle olduğunu, bazı vatandaşlarımızın belki sandıkta oyunu almadım ama gönlünü kazandığımı ben daha önceki deneyimlerimde yaşadım. Birileri kendi siyasi stratejilerinde gönül kazanmayı boşlasa da, gönülleri kırarak sözüm ona kendine inananları konsolide ederek seçim kazanacaklarını düşünseler de, bizde diyoruz ki gönüllerin tamamını kazanarak seçim kazanacağız. Bu mümkün mü? Bunun nasıl mümkün olduğunu 31 Mart'ta göreceksiniz” diye konuştu.

“İstanbul'u yönetenler bu şehrin insanlarından değil, bir kişiden talimat alarak irade ortaya koyuyor”

Erzurumlular buluşmasında İstanbul'un bütün ilçelerini birleştireceğini kaydeden İmamoğlu, “Gerçekten İstanbul'un unutulmuş kenarda kalmış ilçeleri var. Bağcılar gibi, Sultangazi gibi gerçekten çok sıkıntılı ilçeleri var. Bu kardeşiniz söz veriyor, Beylikdüzü gibi o ilçeleri de, daha doğrusu İstanbul'un 39 ilçesini merkezi ilçesi yapmaya geliyor, herkesi eşitleyeceğim ben, herkesi aynı seviyede pırıl pırıl ilçeler yapmaya geliyoruz. Ne yazık ki uzun zamandır başka gelenekler söz konusu, yani düşünüyorum bu şehri yöneten insanlar uzun zamandır bu şehrin insanlarından talimat alarak irade ortaya koymuyor. Uzun zamandır sadece bir kişinin talimatına bakarak irade ortaya koyuyor. Biz ise ne olursa olsun 16 milyon insanın iradesinin talimatının temsilcisi olacağız” şeklinde konuştu.