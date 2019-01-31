İmamoğlu pazarda tezgaha çıkıp lahana sattı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki pazar ziyareti sırasında bir esnafın tezgahına çıkarak alışverişe gelen vatandaşlara lahana sattı. Bunu gören bir vatandaş ‘Elimi bağlasalar ayağımla sana oy veririm' diyerek destek verdi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İmamoğlu öğle saatlerinde Sultangazi'deki esnafları ziyaret ederken, sonrasında ise ilçede kurulu bir pazar alanına girerek vatandaş ve pazarcılarla sohbet etti.

İmamoğlu'nu karşılarında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Desteklerini göstermek isteyen kalabalık, pazar alanı ziyaretini adeta izdihama dönüştürdü. İmamoğlu, pazar alanında yürümekte zorluk çekerken, alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar başkan adayıyla tokalaşmak ve kucaklaşmak için adete birbirleriyle yarıştı.

İmamoğlu tezgaha çıktı, lahana sattı

Halkın arasına karışacağını söyleyerek seçim çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren İmamoğlu, gezi sırasında ise kimsenin beklemediği bir hareket gerçekleştirdi. Aniden pazardaki bir satıcının tezgahına çıkan Ekrem İmamoğlu, pazara alışverişe gelen vatandaşlara lahana sattı. Bunu gören vatandaşlar ise alkışlayarak İmamoğlu'nun yaptığı davranışa destek verdi. İmamoğlu'nun da etkisiyle pazarcı, 10 liradan sattığı lahanaları 6 liraya düşürerek vatandaşlara indirimli sattı.

İmamoğlu'nun tezgahta satış yaptığını gören kalabalık içerisindeki bir kadın ise, "Elimi bağlasalar ayağımla sana oy veririm" diyerek destek verdi.