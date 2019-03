İmamoğlu, TÜRKONFED üyeleriyle bir araya geldi

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyeleriyle bir araya geldi. Burada İmamoğlu'nu TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve üyeleri karşıladı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantının ardından İmamoğlu toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“1 Nisanda göreve en yakın kişinin yönetim anlayışını merak etmeleri bizi mutlu ediyor”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün TÜSİAD ve TÜRKONFED'in üyeleriyle çok verimli bir İstanbul özeti paylaştık geleceğini konuştuk, gelecekteki düşüncelerimizi konuştuk. İstanbul yönettiğimiz esnada bu kurumlarla nasıl işbirliği yapacağımız konusunda vaatlerde bulunduk. Önerilerini aldık. İş dünyası bugünün ekonomiyi en derinden hisseden işsizlik konusunda tedbirleri olan çok değerli kurumlar. Bu verimli toplantı için her iki kuruma teşekkür ediyorum. Bir önceki toplantıdan farklı daha geniş katılımlı oldu, hatta Türkiye'nin farklı yerlerinden temsilciler vardı. Tabi ister istemez, 1 Nisanda göreve başlamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını insanlar daha geniş çapta merak ediyor, bu da bizi mutlu ediyor. Herkese fikrimizi ulaştırmak toplumun farklı kesimlerine yapacaklarımız anlatmak bizim vazifemiz. Geniş katılımlı süreçle buluşmuş olduk” dedi.

“Her vatandaşının, her grubun çok mutlu olacağı bir kent vaat ediyoruz”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu toplantısının ardından Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda Türkiye Hahambaşı İsak Haleva'yı da ziyaret etti. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen ikili, dinler arası hoşgörü mesajı verdi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “İstanbul'un çeşitliliği ve zenginliğini çok önemsiyorum. Her vatandaşının, her grubun çok mutlu olacağı bir kent vaat ediyoruz. Bu vaadimizde en değerli işbirliğini yapacağım sakinlerinin başında da Musevi vatandaşlarımız var. Zira bu kentin çok eski sakinleri 500 yıl öncesinde bu şehre yerleşen bu şehrin gelişiminde her daim sürecin içinde olan, özellikle kültür sanat ticaret hayatında çok değerli katkıları olan hemşehrilerimiz. Bu yönüyle işbirliğimizin çok sıkı olması her konuda bir arada olabilmeyi, ama ulusal bazda, ama uluslararası alanda düşüncelerine bizimle paylaşması gerektiğini kendilerine ilettim. İnanç masasının büyükşehir belediyesinin bünyesinde varlığından bahsettim. Bunu gelir gelmez hayata geçireceğimizi ve farklı inanç gruplarının bu masa sayesinde bir arada, bu kentin maneviyatı süresince neler yapılması gerektiği ve nerede eksiklik var konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak rolümüzün hak ettiği yerde olması hususunda bu masaya önemli bir misyon yüklediğimizi belirttik. İnşallah kendilerinin uygun göreceği kişinin orada varlığı bizi de mutlu edecektir diye kendilerinden talepte bulunduk. Göreve geldiğimiz takdirde sağlıklı işbirliğimizi devam edecektir” diye konuştu.

İmamoğlu'nun ardından konuşan Hahambaşı İsak Haleva ise, ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek, “Her şeyden önce buraya teşrif ettiğiniz için minnettarız. Benim sizlere bir şey söyleyeceğim. Birlik ve sevgi. Sevgi iki sevgi vardır, biri tanrı sevgisi biri de kul sevgisi. Bu iki sevgiyi bütünleştirirsek, çok güzel İstanbul ve Türkiye olur. İnşallah başarırsınız” şeklinde konuştu.

Ziyaretlerinin ardından Üsküdar'a geçen İmamoğlu, Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camisinde kıldı.