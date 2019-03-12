İmamoğlu üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bahçeşehir Üniversitesinde öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, “Türkiye'nin ve İstanbul'un yatırımlar konusunda öncelikle ilgili ekseni kaymış durumda. Tasarruf ve müsriflerin önüne geçildiği takdirde İstanbul Belediyesinin yılda 6-6,5 milyar lira civarında bir bütçe elde edebileceğini ve yıllık hedeflediğimiz metro üretiminin neredeyse ciddi bir bölümünü karşılıyor. 1 Nisan'da biz belediye başkanı seçilmezsek bütçe açısından Büyükşehir Belediyesi böyle giderse sıkıntıda kalacak.” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gün boyu Fatih'te bir dizi programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sonrasında ise Beşiktaş'a geçerek Bahçeşehir Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite öğrencileriyle sohbet ederek görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, düzenlenen program kapsamında gençlerin sorularını yanıtladı.

“Yönetsel olarak bütüncül bir devrime ihtiyaç var”

Gençlerin sorularını yanıtlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Gençlerle kopuk bir siyasi bir mekanizma var. Gençlerle bir arada olmayı başaran bir siyaset yok. Gençlik kolları başkanları var onlarla tartışıyoruz bunları gençlikle bağ kuruyor ve patilerin içeresinde gerçekten siyasete ilgi duymuyorlar. Gençliği suçlayarak yola çıkılırsa hata yapmış oluyoruz. Bence siyasi ortamı ve metotları sorgulamak lazım. Siyaset yapan insanların tavrını sorgulamak lazım. Bütün bunların değişmesi için simgesel adım atılması için yönetimde farklılığı hissettirmemiz lazım. Gerçekten yönetsel bir devrime ihtiyaç var. Bu devrim mevcut bir yönetimle ilgili yani A Partiye devrim değil, bütüncül bir devrim. Bütün siyasi partilerin yerel yönetimlerde anlayışlarına yönelik yönetme mekanizmalarına dönük bir devrimden bahsediyorum.” dedi.

“İstanbul ve Türkiye'nin yatırımlar konusunda öncelikli ekseni kaymış durumda”

Üniversite öğrencilerinin ulaşımla ilgili sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Türkiye'nin ve İstanbul'un yatırımlar konusunda öncelikle ilgili ekseni kaymış durumda. Bazen öyle konuları tartışıyoruz ki 'Kanal İstanbul'a şehre karşısınız onun için böyle oluyor' diyor. Ben karşılıktan bahsetmiyorum. Oradaki hafriyattan tutun, fay hattı üzerinde ada kurmaya dönük yanlışlar. İstanbul zaten bunalmış durumda, nüfusla ve kentsel planlamayla alakalı, öncelik değil. Metro toplum, ulaşım öncelik, şu anda koyulan hedefin yarısına ulaşılamamış durumda, sınıfta kaldık. 25 senedir gelinen nokta 170 kilometre. Dünyaya baktığınızda Japonya'da, Hindistan'da Kore'de gerçekten sınıfta kaldık. Derhal düzenlememiz lazım” şeklinde konuştu.

“Siyaset bir meslek değil, bir günde bırakılabilmeli”

Siyasetle ilgili düşüncelerini aktaran İmamoğlu, “Gençliğin siyasete katılım konusunda gençlik Meclis konuları suni kalıyor, başarılı olmadı o alan. Ben daha içten katılımcılığı desteleyen şeyler açıklamaya çalıştım. Gence siyaset yapan arkadaşlarıma söylüyorum. Şahsım adına konuşuyorum. Siyaset bir meslek değil arkadaşlar, siyaset bir görev ben ne mutlu bana ki çok kıymetli bir ilçesinde belediye başkanlığı yaptım. Bu ülkenin en değerlisi olan bana göre dünyanın en değerlisi olan İstanbul'a yönetici olmaya aday birisiyim. Gurur verici onur verici bir şey tüm benliğimle buna hazırım. Siyaseti şöyle tanımlarım. Bir günde bırakılabilmeli. Vatandaş veriyor, vatandaş alıyor. Öyle bir görevi size vermiyorsa siyasette kariyeri kişinin kendisi olarak planlayıp şunu istiyorum değil de sizi başka motivasyonun oraya taşıması çok daha değerli. Orada kalitelerde artırıyor. Ben ana merkez olarak yerel yönetimi görüyorum. Çünkü yerel yönetim hayatın içinde” diye konuştu.

“Tasarruf ve müsriflerin önüne geçersek metrodaki yıllık hedefin ciddi bir bölümünü karşılarız”

İBB'nin tasarruf yaptığı taktirde ciddi bir gelir elde edileceğini dile getiren İmamoğlu, “Bir kamu görevlisinin gözü gibi her kuruşa dikkat etmesi lazım, ben size bir şey söylem arkadaşlarımın yaptığı tasarruf ve müsriflik işin içinde bahsedilen yolsuzluk iddiası yok. Tasarruf ve müsriflerin önüne geçildiği takdirde İstanbul Belediyesinin yılda 6-6,5 milyar lira civarında bir bütçe elde edebileceğini düşünüyoruz. Ekonomistlerimizin yaptığı çalışmanın neticesini söylüyorum. Yani 6-6,5 milyar liranın yıllık hedeflediğimiz metro üretiminin neredeyse ciddi bir bölümünü karşılaması söz konusu. Dolayısıyla iyi bir bütçe yönetimi hatta şeffaflık adına şunu söyleyeyim. İBB'nin iki büyük bütçesi var, birincisi Büyükşehir Belediyesi konusunda Meclise gelen bütçesi diğeri de iştiraklerinden gelen bütçesi var. Denetim kurumlarının denetlemesine fırsat vereceğiz biz. Sanki halka açık şirketler gibi gözetlenebilir hale gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“1 Nisan'da biz seçilmezsek ve böyle giderse bütçe açısından İBB sıkıntıda kalacak”

Kamu finansının önemine değinen İmamoğlu, “Kamu finansı değerli bir iştir, bugün üretmemizin, fakirleşmemizin, yoksullaşmamızın, üretmeyen bir topluma dönüşmemizin ve sonucunda insanların yoksullukla uğraşıyor olması, bizimde birinci madde olarak 2019 dünyasında İstanbul'da birinci madde olarak yoksullukla mücadeleyi açıklamamızın sebebinden birisidir. Şeffaflığın ve kamu bütçesinin yönetiminin kabiliyetli bir şekilde yürütülmemesi. O bakımdan önemli bir maddedir, bu konuyla ilgili çok hızlı davranacağız. İnşallah 1 Nisan'da biz belediye başkanı seçileceğiz, seçilmezsek gerçekten bütçe açısından Büyükşehir Belediyesi böyle giderse sıkıntıda kalacak.” dedi.