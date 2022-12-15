İmamoğlu ve Akşener karar sonrası birbirlerine böyle sarıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Saraçhane'deki İBB binasına giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek oldu. Akşener, önce İmamoğlu'na sonra eşi Dilek İmamoğlu'na sarıldı. İmamoğlu ile Akşener'in birbirlerine gülerek sarıldığı anlar ise objektiflere yansıdı. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.