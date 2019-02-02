İmamoğlu'ndan balık ikramı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Hadımköy'de pazar alanını ziyaret ettiği sırada bir vatandaşa balık ikramında bulunurken, bir gencin isteğini kırmayarak fularını da ona hediye etti. Gezi sırasında İmamoğlu, CHP'deki aday belirleme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmalarını Arnavutköy'de sürdürüyor. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen İmamoğlu, ziyaretleri öncesi eski Arnavutköy Belediye Başkanı Özcan Taşkınbaş'ın mezarını ziyaret ederek yakınlarına taziyelerini iletti. Buradan Hadımköy'deki bir pazar alanına geçen İmamoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek seçimi kazanması halinde hayata geçirmeyi planladığı vaatlerini anlattı.

Renkli anlara sahne olan gezi sırasında İmamoğlu'nun yanına gelen bir kadın, balıkçıya ‘Başkanım belki balık alır bize' demesi üzerine İmamoğlu, ‘Alayım ayıp ediyorsun, senin gönlünden geçtikten sonra ben hayır der miyim?' diyerek karşılık verdi. Balıkçının balıkları tarttığı sırada seslenen kadın ‘Başkanımız yakışıklı' diyerek teşekkür etti. İmamoğlu balıkların parasını ödedikten sonra pazar gezisine devam ederek seçimin nabzını tuttu. Gezi sırasında yanına gelen gencin ‘Fularınıza hayran kaldım' demesi üzerine İmamoğlu, tereddüt etmeden boynundan çıkararak gence hediye etti. İmamoğlu, fuları da kendi elleriyle gencin boynuna taktı.

“Küskün olanlar olacaktır, bunları tamir etmek bizim görevimiz”

CHP'nin ilçe belediye başkanlarını belirleme sürecindeki yaşanan tartışmalara ilişkin basın mensubunun sorusunu cevaplayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Birinci sıra her ilçenin kendi ilçesine ait adaylar çıktı. Demek ki kendi üyesinin ve o ilçenin bildiği tanıdığı insanlar adaylaştı. Bu kavramlar önemli, bu çok dikkate alındı. Bu tür tespitlerde mükemmeli yoktur. En iyiyi yakalama gayreti vardır. Büyük oranda memnuniyetin olacağını düşünüyorum. Tabii ki küskün olanlar olacaktır. Hafif kırgın olanlar olacaktır. Hepsini tamir etmek, benim, adayların, ilçe başkanlarının sorumluluğundadır. Onu da hızlı atlatırız” dedi.

“İstanbul'da 25 ilçenin iddiamız içinde olduğunu şimdiden hissediyorum”

İstanbul'da garanti ilçe diye bir tabir olmadığını belirterek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Biz İstanbul'da garanti kavramını çok yukarılara taşıdık. Yani 4-5 ilçe konuşulur ama ben bu seçimde 25 ilçede ciddi bir karşılığımız olduğunu görüyorum ve 25 ilçenin iddiamız içinde olduğunu şimdiden hissediyorum. Bugün Arnavutköy'deyiz, burada da memnuniyeti görüyoruz. İstanbul'da garanti ilçe diye bir şey yok. Tartışmalar olacaktır ama hızlıca atlatırız. Şu anda daha önemli bir olay var, İstanbul'da ters giden her şeyin doğru ve güzel işlerle buluşması” diye konuştu.

Pazar gezisini tamamlayan İmamoğlu, Karlıbayır Cemevi'ni de ziyaret etti. İmamoğlu burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerinden bahsetti.