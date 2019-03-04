İmamoğlu'ndan CHP'li küskünlere çağrı: "31 Mart'ta kol kola yürümeliyiz”

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki küskünlere çağrıda bulunarak, “Bir an kızmış, öfkelenmiş olabilirler. Bir an kendine başka yol çizmiş olan arkadaşlarımız olabilir. Zaman geç değildir, arkadaşlarımızın bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart'ta kol kola yürümeliyiz” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarının Şişli'de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Programda İmamoğlu'yla birlikte mevcut Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yanı sıra ünlü oyuncu Müjde Ar ile partililer ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Toplantıda konuşan İmamoğlu, kent genelinde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sıralayarak kendisi ve ilçe adayı için destek istedi.

İmamoğlu'ndan CHP seçmenine birleşme çağrısı

Proje tanıtım toplantısında konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu yerel yönetimdeki sorumluluk hepimizindir. Hiç kimse basit sebeplerden burun kıvıramaz, oturduğu yerden ayağa kalkmalı, ayrışmamalı, bütünleşmeli ve birleşmelidir. Buradan çağrımdır. Bir an kızmış, öfkelenmiş olabilirler. Bir an kendine başka yol çizmiş olan arkadaşlarımız olabilir. Bu yerel seçim ihtiyaç seçimidir. Türkiye'nin moral seçimidir. Sadece İstanbul ittifakı değil, Türkiye'nin ittifakı için milletçe farklı bir görüşe, farklı bir yönelişe yürümek için başka bir yerel seçimdir. Bugün itibariyle ben Şişli'den çağrı yapıyorum. Zaman geç değildir, arkadaşlarımızın bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart'ta kol kola yürümeliyiz. Aksi takdirde bu sadece siyasal bir süreç değil, toplumsal bir süreç olduğunu halkın süreci tüm vicdanı ve ahlakıyla takip ettiğini görüyorum. Bu duyurumu bu ikazımı duyacaklarını düşünüyorum. Eğer bunu dikkate alırlarsa mutlu olurum. Almazlarsa bizimle bir hesapları yok ama halka mutlaka hesabını verirler” dedi.

“İstanbul'un saygın iş dünyasını seferberliğe davet ediyorum”

İş dünyasına seferberlik çağrısı yapan İmamoğlu, “Yerel yönetimler toplumdan bağımsız ve uzak bir kuruluş değildir. Yerel yönetimler Şişli Belediyesi olsun, İBB olsun ortak akılla, çalışma kültürüyle, ortak masalarda iş dünyasının en ön saflarda olmasını beklemektedir. Onların saygınlığını koruyacak, onlarla iş üretecek, yaratıcı endüstrilerde onlara katkı sunacak, 21 yüzyılın teknolojisinde yol yürüyüşlerinde onların yanında olan bir yerel yönetim olacağız. Bunun yanı sıra iş dünyasının kolayca elini kolunu sallaya sallaya, göğsünü gere gere, bu benim belediyemdir diyerek ürkmeden, korkmadan gireceği belediye olacağız. Onlara kucak açan, doğru işlerinde yanında olan, yanlış işlerinde yol gösteren, yön gösteren bir belediyecilik anlayışının sahibi ve merkezi olacağız. İş dünyasının bu tavrımızı bilmesini yürekten istiyorum. Saygınlığının en üst seviyeye çıktığı bir ortamı oluşturacağız. Ama aynı zamanda ortaya koyacağımız seferberlik ortamında eğitimden yoksulluğa dönük bizim yol arkadaşlarımız olmalarını da diliyorum. İstanbul'a yapacakları yatırımın, artan kalitenin, İstanbul'un büyümesini ve ekonomisini gelişmesine başta turizm ve hizmet olmak üzere bir çok konuda öncü, sadece yakın coğrafyasının değil, dünyanın çekim merkezi olacağının garantisini de şimdiden veriyorum” diye konuştu.

“Bir kişinin iradesiyle yönetilen İstanbul Kentinin yönetim süresi 31 Mart'ta bitiyor”

“İstanbul'un her konuda formülü var” diyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, “İstanbul'un zengin insan kaynağı var. Tam bir hazine faydalanmasını bilene, ilgilenmiyorsanız, adam yerine koymuyorsanız tabiri caizse o başka bir iş. Ama o başkalarının yönetim şekli. Bir kişinin iradesiyle yönetilmiş İstanbul kentinin yönetim süresi 31 Mart'ta bitiyor. 31 Mart'ta 16 milyon insanın İstanbul ittifakının her kesimin inanın ki, çocuktan en tecrübelisine kadar herkesin dinlenildiği ve paylaşımın kıymet verildiği bir İstanbul yönetimi 1 Nisan'da yerel yönetim devrimi yapmak üzere geliyor” şeklinde konuştu.

“31 Mart'ta sizin tahmin etmeyeceğiniz oranlarla kazanacağız”

Yerel seçimi kazanacaklarını ifade ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Umudumu ve kazanacağımıza olan inancımı kelimelere sığdıramayacağım kadar yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum. 31 Mart'ta biz kazanıyoruz. 31 Mart'ta sizin tahmin etmeyeceğiniz oranlarla kazanıyoruz. Yeni bir başlangıcı ve süreci bu şehirde var edeceğiz. Sorumluluk sahibiyiz, bir güne çok çalışacağız, ama esas başarıyı 5 yılda topluma barışı ve huzuru getirerek bu şehre yeni bir dönemi, yerel yönetimde devrimi getireceğiz” ifadelerini kullandı.