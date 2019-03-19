İmamoğlu'ndan Çırpıcı ve Ayvalı Deresi'ne yeşil alan projesi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de gerçekleştirdiği halk buluşmasında ilçenin yeşil alan sorununa dikkat çekerek, “Çırpıcı ve Ayvalı Deresi'nin birleşeceği bu alanlarda yaklaşık 300 bin metrekare büyük bir park projemiz var. İstanbul'un en güzel parklarından birisini buraya yapacağız” dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da başladığı seçim turuna Güngören'de devam etti. İlçeye gelen İmamoğlu, Menderes Caddesine çıkarak vatandaş ve esnafları selamladı. İmamoğlu, kaldırımda vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından caddedeki turunu tamamlayan İmamoğlu, sonrasında Tozkoparan'a geçerek burada halka hitap etti.

“Kentsel dönüşümle ilgili söylediklerim dünyayı yeniden keşfetmek değildir”

Kentsel dönüşümle ilgili İmamoğlu, “Şimdi ben bizim kentsel dönüşümle ilgili felsefemizi kelime kelime anlatacağım. Sizinle konuşmadan, sizi yok sayarak, asla ve asla kentsel dönüşümle ilgili bir planlama yapmayacağım. Tozkoparan'ın yaşayan insanlarına bu güzel mahallede mesken yapmak zorundayım başka yere gidemezsiniz. Sadece size ev yapmak kentsel dönüşüm değildir. Sizin spor alanlarınızı düşünmek, sizin mahalleli, yeşil alanlarınızı düşünmek, sizin bütün ihtiyaçlarınızı düşünmek kentsel dönüşüm yapacağız. Burada kiracı olanlarda var. Burada adamın evi vardır belki 30 senedir oturmuyordur sen onun kiracısındır. Ben buradaki kiracılara uygun koşullarda ev vermek zorundayım kentsel dönüşüm budur. Bu söylediklerim dünyayı yeniden keşfetmek değildir. Bu söylediklerim açık ve net olması gereken, insani, vatandaşını düşünen, cebini ve birkaç arkadaşını düşünmeyen, burada 5 bin 500 konutu düşünen anlayıştır kentsel dönüşüm. Biz her konuda vatandaşın yanındayız” dedi.

“Çırpıcı ve Ayvalı Deresi'nin birleşeceği bu alanda 300 bin metrekare büyük bir park yapacağız”

Güngören'de yeşil alan projelerini anlatan İmamoğlu, “Devleti ve belediyeyi yönetenler bu şehri kendi cepleriyle yönetmiyor. Ha kendi ceplerini düşünenler olanlar olabilir, biz onlardan değiliz. Biz devletin parasına gözümüz gibi bakacağız, sizin bir kuruşunuza sıkıntı gelmemesi için mücadele vereceğiz. Gün gelecek bu toplumun sıkıntılarını çözeceğiz, gün gelecek bu toplumun geleceği için o paraları harcayacağız. Özellikle Çırpıcı ve Ayvalı Deresi'nin birleşeceği bu alanlarda yaklaşık 300 bin metrekare büyük bir park projemiz var. İstanbul'un en güzel parklarından birisini buraya yapacağız. Şu anda inanın tozkoparan olmaza Güngören'de insanın kişi başı yeşil alan diye bir kavramı konuşma şansı olmayacak. Allah'tan şurada biraz yeşil alan varda, Güngören'in kişi başı yeşil alan miktarı herhalde 0,30 metrekare alan civarında. Komedi İstanbul'un en kötüsü. Ben 32 yıldır bildiğim Güngören, yaklaşık 20 yıl önce buradan işyerini başka bir yere taşıyan birisiyim, bıraktığım günden daha kötü bir Güngören var” diye konuştu.