İmamoğlu'ndan 'Yürü Be İstanbul' projesi

Seçim çalışmalarına Gaziosmanpaşa'da devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ilçedeki amatör spor kulüpleriyle bir araya geldiği programda, spora teşvik etmek amacıyla ‘Yürü Be İstanbul' projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gününü Gaziosmanpaşa'da geçiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ilçede faaliyet gösteren 24 farklı amatör spor kulübü yöneticileriyle Yıldız Tabya Standı'nda bir araya geldi. Ziyaretin başlangıcında yöneticilere kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, daha sonra ise sporcuların isteğini kırmayarak yeşil sahaya çıktı. Farklı branşlardan oluşan sporcuların arasına karışan İmamoğlu, topun başına geçerek penaltı atışı yaptı. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan İmamoğlu, daha sonra ise kaleye geçerek genç sporcunun şutunu karşıladı.

"İstanbul'daki bütün spor kulüplerine desteği de bir sisteme oturtacağız”

Sporun önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "İstanbul gibi büyük bir şehri en canlı tutacak şey, kentteki spor aktiviteleri, bugün kızlarla beraberiz, kadın futbolu oynuyorlar. Birazdan da iki kaleci sırayla kaleye geçeceğiz. İstanbul'da toplumsal spor kültürünün yerleşmesi lazım. Bu konuda da çok özel işler yapacağız. Bu çalışmaları bütün İstanbullu hemşehrilerimiz görecek. Aynı zamanda İstanbul'da ki bütün spor kulüplerine desteği de bir sisteme oturtacağız. Bu destekle çok iyi sporcular yetişecek” dedi.

İmamoğlu, sporu teşvik için ‘Yürü Be İstanbul' projesini açıkladı

İstanbul'da spor yapmayı teşvik etmek amacıyla yeni projesini açıklayan İmamoğlu, "Çok sempatik bir kavramımız var. Bunu da ilk defa Yıldız Tabya'nın tarihine yakışan güzel bir ortamda söyleyelim. Hem de Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da biraz fazladır, bizim muhacir göçmen dediğimiz hemşehrimiz. ‘Yürü Be İstanbul' süreci başlatacağız. ‘Yürü Be İstanbul' aslında yürümekle puan kazanılan bir uygulama olacak. Telefonuna uygulama indirecek o kentte ne kadar yürüyebiliyorsa, o kadar puan kazanacak. Bizim kültür sanat, hatta ulaşımla ilgili düşüncelerimiz var. Bu etkinliklerden ücretsiz faydalanacaklar. Bu sempatik bir uygulama ama bunun temelinde şu var, milletimizin spora olan yakınlığını ve sempatisini oluşturmak ve elbette yürünebilen ve bisiklete binilebilen bir İstanbul'u da hep beraber var edeceğiz. 'Yürü Be İstanbul' şimdiden bütün İstanbul'a hayırlı olsun. 1 Nisan'da yürümeye ve koşmaya başlayacağız” diye konuştu.