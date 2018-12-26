"İmar Barışında başvurular uzatılmalı"

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, İmar Barışının son başvuru tarihinin yaklaşması üzerine "Yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesi ve başvurular için son tarih 31 Aralık 2018 tarihi olarak belirlenmişti. Şimdi ise son günlere kalan başvurular da bedellerinin toplanmasında sıkıntılar yaşanıyor. Bakanlar kurulu kararı ile başvurunun en az üç ay daha ertelenmesini bekliyoruz" dedi.

Haziran ayında başlayan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar sonrasında başvurular 9 milyonu geçti. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar İmar Barışından faydalanabiliyor. Yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesi ve başvurular için son tarih 31 Aralık 2018 tarihi olarak belirlenmişti. Şimdi ise son günlere kalan başvurular da bedellerinin toplanmasında sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle süre uzatımına ihtiyaç duyuluyor. Bakanlar kurulu kararı ile başvurunun en az üç ay daha ertelenmesini bekliyoruz” dedi.

"Ödeyemeyenler zamlı öderler"

İmar barışı kapsamında ödemeyi yetiştiremeyenler için zamlı tutarın geçerli olacağını belirten Özelmacıklı, "Ocak ayında zaten arsa emlak vergisi birim değerinde artış gerçekleşmiş olacak. Cadde ve sokak rayiç değerleri, 2019 yılında yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde yani yüzde 11 bin 865 artacak. İmar barışı başvurusunu yetiştiremeyenler için sürenin uzatılması ödemeyi bir miktar artıracaktır lakin hak kaybını ortadan kaldırır. 31 Aralık tarihine kadar zaten başvuru yapıp ödemesini yapanlar bu zamdan etkilenmeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Taksit hala bir ihtiyaç"

Ödemelerde taksitlendirmenin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Özelmacıklı, "İmar Barışında Yapı Kayıt Belgesi bedeline her malik kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda. Çünkü iskansız yapılarda Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiyor. Lakin sahada görüyoruz ki binadaki maliklerden bazıları ödeme yapmayınca işlemler yapılamıyor ve tıkanıyor. Her ne kadar ödemeyen maliklerden talep etme hakkı olsa da kimse başkası adına bu bedeli ödemek istemiyor. O zaman çözüm bunu taksitlendirmek ve ödenmesini kolaylaştırmak olmalı" dedi.