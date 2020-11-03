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İmar ve İskan Eski Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu hayatını kaybetti

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu’nun babası olan İmar ve İskan Eski Bakanı Prof.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun babası olan İmar ve İskan Eski Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu çoklu organ yetmezliği nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti.


Türkiye'deki ilk çevre mühendisliği bölümünün kurulmasına öncülük eden 44'üncü hükumetin İmar ve İskan Bakanı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun babası olan Ahmet Samsunlu, Çarşamba günü Çorum Merkez Ulu Cami'inde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.


Prof. Dr. Ahmet Samsunlu,1937 yılında Çorum'da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı. TÜBİTAK Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 - İstifa: 19 Temmuz 1982) ile İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.

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