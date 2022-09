IMCD, TEGV ile birlikte çocuklara bilimi sevdirecek

Bu kapsamda Bilim Ateşböceği Tırı, 2 ile 8'inci sınıf arasındaki tüm çocuklara bilimi sevdirme ve bilimin günlük hayatın içinde var olduğunu gösterme hedefiyle Anadolu illerindeki okulları ziyaret edecek.

Özel kimyasal ve gıda bileşenleri distribütör şirketi IMCD, TEGV ile eğitim alanında yeni bir projeye daha imza attı. Birleşmiş Millletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacılarından biri olan şirket, eğitimdeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için bulunduğu ülkelerdeki resmi ve özel kurumlarla projeler geliştiriyor. Şirketin Türkiye'de çocukların eğitimden eşit şekilde yararlanması için çalışan TEGV ile başlattığı Bilim Ateşböceği Tırı da bu projelerden biri. “Creating a World of Opportunity / fırsatlar dünyası oluşturmak” sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında TEGV'in Bilim Ateşböceği TIR'ını sahiplenen Şirket, 2 ile 8'inci sınıf arasındaki tüm çocuklara bilimi sevdirme ve bilimin günlük hayatın içinde var olduğunu gösterme hedefiyle Türkiye'nin farklı illerindeki laboratuvarı olmayan okulları ziyaret edecek. Bilim Ateşböceği Tırı'nı mini bir laboratuvara çeviren şirket, çocuklara, kitaplarda okudukları pek çok konuda birebir deney yapma imkanı sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliği sunma amacıyla Anadolu illerini dolaşacak olan Bilim Ateşböceği Tırı, gittiği okullarda 2 ile 8'inci sınıf arasındaki tüm çocuklara interaktif deney yapma imkanı sunacak. Bilim Ateşböceği eğitim programı, ilköğretim çağı çocuklarının, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazanarak, düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Projenin uzun vadeli hedefi ise, daha fazla çocuğun meslek seçerken öğretmenlik, hemşirelik, polislik gibi mesleklerin yanı sıra, bilim insanı olmayı tercih etmesini sağlamak.

Gelecek kuşakların hayallerine bilim tohumu ekecek

Bilim Ateşböceği Tırı'nın ilk durağı, Kuşadası'nın Kirazlı Köyü Selim Eren İlköğretim Okulu oldu. Laboratuvarı olmadığı için çocuklarla deney yaptırma imkanı olmayan Kirazlı Köyü Selim Eren İlköğretim Okulu'nun 2 - 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencileri, Bilim Ateşböceği Tırı sayesinde hem zengin ve ilgi çekici materyallerle deney yapma imkanı buldu hem de bilimin günlük hayatın ne kadar içinde olduğunu yaşayarak öğrendi. “Bilim Her Yerde” sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan programın içeriğinde yer alan deneyler, çocukların çevrelerinde kolaylıkla bulabileceği materyaller ile kurgulandı. Müfredatı alanında uzman eğitmenler tarafından oluşturulan Bilim Ateşböceği Tırı'nda IMCD çalışanları da çocuklara gönüllü olarak eğitimler verdi. Şirket çalışanları ile çocuklar sebze ve meyvelerden renk elde etme, kuru buzu karbondioksite dönüştürme, soda gazı ile balon şişirme gibi pratikler yaptı.

Bilim Ateşböceği Tırı'nın yıl içindeki rotasının, talepte bulunan okulların TEGV'e yaptıkları başvuruya göre şekilleneceğini belirten IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, olabildiğince fazla okula gitmek istediklerini belirtti. Yola çıkış amaçlarını “Eğitimde gerçek anlamda fırsat eşitliği oluşturmak” olarak özetleyen Zakuto, şunları söyledi:

“Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ekonomik olduğu kadar toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaya önem veriyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan şirketimiz, bütün iş süreçlerini ve sosyal sorumluluk projelerini BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı gözeterek hayata geçiriyor. Türkiye'de başlattığımız eğitim projesi ‘Ateşböceği Bilim Tırı' da, Küresel Amaçlar'ın ‘Nitelikli Eğitim' ve ‘Cinsiyet Eşitliği' ana amaçlarına hizmet ediyor. Bize göre, her çocuk eğitim hayatını eşit şartlarda sürdürebilmeli. Bu felsefeden hareketle geçtiğimiz yıl TEGV'in ‘Yeni Dünya' projesine destek olmuş ve 351 çocuğumuza uzaktan eğitime katılmalarını sağlayan tabletler dağıtmıştık. Artık pandemi yavaşladı ve yüz yüze eğitim geri geldi. Biz de TEGV'in yine eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak farklı bir projesine destek olmaya karar verdik. TEGV bünyesinde Türkiye'yi dolaşan ‘Bilim Ateşböceği Tırı'nı sahiplendik. TEGV okul tespiti yaparken öncelikli köy okulları ve kısıtlı imkanı olan çocukları hedefliyor. Projemiz uzun soluklu olsun istiyoruz. Amacımız bilimi çocuklara daha fazla sevdirmek. Çünkü IMCD, bilimi temel alarak faaliyetlerini geliştiren bir şirket. Bu nedenle çocuklara bilimin laboratuvarlarda, tüplerin içinde değil günlük hayatımızın içinde olduğunu interaktif bir biçimde anlatmak istiyoruz. Bilim insanı olmanın birinci kuralının merak ve sorgulama olduğunu öğretirsek, geleceğin bilim insanlarının ilk tohumlarını da atmış oluruz.”

“Daha çok çocuk bilim insanı olmayı hayal etsin istedik”

Çocukların çağdaş eğitim imkanlarından faydalanması için iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapmasını önemsediklerine vurgu yapan Zakuto, projeyi gelecek için tohum ekmek olarak gördüklerini ifade etti. “Hedefimiz bu eğitimlere katılan çocuklarımızın öğretmenlik, polislik, hemşirelik gibi “bilim insanı” olmayı daha fazla hayal etmelerini sağlamak” diyen Zakuto, şöyle devam etti:

''Bilim Ateşböceği Tırı' projesi ile bilimsel düşüncenin yaygınlaşması, temel bilimlerin gündelik hayattaki etkisinin anlaşılması için çalışıyoruz. Çocukların bilimin içinde, eğitim görmesini önemsiyoruz. Bilim Tırı'ını aynı zamanda çocuklara bilimsel düşünce alışkanlığı ve yeni nesil yetkinlikler kazandıran bir öğrenme platformu olarak da nitelendiriyoruz. Çünkü bu projenin, 2 ve 8'inci sınıf arası tüm çocuklar arasında, bilime tutkulu, bilimsel düşünceyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen çocukların yetişmesi için ilk tohumu yeşerteceğine inanıyoruz.”

İlk yılki hedef 1500 çocuğa bilimi sevdirmek

17 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren şirket, projenin ilk yılında 1500 çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Uygulamalı eğitimin dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun hakkı olduğunu belirten Aylin Zakuto, “Bilim Ateşböceği tırı her gittiği okulda her isteyen öğrencimizin bu eğitimlerden yararlanabilmesi için 2 ila 4 hafta arasında okulda kalacak” dedi.

Şirket çalışanlarından gönüllü destek

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şirket çalışanlarının projeye gönüllü destek olduğunu kaydeden Zakuto, “Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim şartları nedeniyle çalışma arkadaşlarımız gönüllü olarak TEGV'in Uzaktan Eğitim programına destek olmuştu, İstanbul'daki laboratuvarlarımızı online deneyler için çocukların hizmetine açmıştık. Ne mutluyuz ki, online deneyimize beklediğimizden daha fazla ilgi gördük. Online deneylerimizin devamını getireceğiz. Bu yılki Bilim Ateşböceği projesinde de yine çalışma arkadaşlarımız gönüllü olarak köy okullarını ziyaret ederek, ‘Bilim Ateşböceği Tırı'nda çocuklarla birlikte laboratuvar deneyleri yapacak. Çocuklar, bilimin ve kimyanın hayatımızın ne kadar merkezinde olduğunu yaşayarak öğrenecekler” diye konuştu.

Bilim Ateşböceği Tırı ile temel hedefler şöyle açıklandı:

Çocukların bilim ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamak.

Bilimsel olayların, basit, öğrenilebilir ve eğlenceli aktiviteler ile açıklanabileceğini keşfetmelerini sağlamak.

Bir olay hakkında tahminler üretme ve soru sorma becerilerini geliştirmek.

Bilgi veya olaylarda neden-sonuç ilişkisi üzerine düşünmelerini sağlamak.

Gözlem ve deney yaparak bilgi toplama ve bilgiyi test etme becerisi geliştirmelerini kolaylaştırmak.

Farklı düşünme becerilerini kullanarak, bir olay üzerinde çıkarımlar yapmalarını sağlamak.

Bilgiye ulaşmada farklı yollar keşfetmelerini sağlamak.

Yeni ürün, fikir, strateji, çözümler geliştirmek üzere düşünmelerini sağlamak.

Günlük hayatlarında karşılaştıkları olay ya da durumların, bilimsel bir açıklamasının olabileceğini fark etmelerini sağlamak.

Olay ve durumlar ile bilim arasında ilişki kurmalarını sağlamak.

Üretici tasarımlar yapmaları konusunda desteklemek.

Duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri ve grup tartışmalarına katılma konusunda cesaretlendirmek.

Bir görseli, olayı ya da durumu yorumlamaları, üzerinde tahminler geliştirmesini sağlamak.

Farklı düşünme biçimlerini fark etmelerini sağlamak.

Bilim insanları ile ilgili farkındalıklarını arttırmak.