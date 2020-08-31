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Immobile 5 yıl daha Lazio'da

Serie A ekiplerinden Lazio, golcü oyuncusu Ciro Immobile ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


Geride kalan sezonda Serie A'yı 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılma hakkı kazanan Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini uzattı. 2019-2020 sezonunda ligde çıktığı 37 maçta 36 gol atarak 3. kez gol kralı unvanın sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, 2025 yılına kadar Lazio forması giyecek.


Lazio Basın Sözcüsü Stefano De Martino da bu imzayla başarılarını pekiştirme ve kadrolarını güçlendirme adına önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

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