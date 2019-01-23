İMOB Fuarına Kayseri damgası

Bu yıl 15'incisi düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yerli ve yabancı birçok firmanın katıldığı fuara Kayseri”de mobilya üretimi yapan firmalar damgasını vurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy fuara katılan Kayseri firmalarının stantlarını tek tek ziyaret etti.

15'incisi düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara yerli ve yabancı birçok firma katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği fuarda birbirinden farklı tasarım mobilyalar katılımcılarla buluştu. Fuara yoğun bir katılım sağlayan Kayserili firmalar fuara damga vurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy fuarı ziyaret ederek Kayseri firmalarının stantlarını tek tek gezdi. Firmaların stantlarını gezen Nursaçan ve Gürsoy burada firma yetkililerinden fuarla ilgili bilgiler aldı.

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Türkiye'nin yakın zamanda fuar merkezi olacağını belirten Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan”15'incisi düzenlenen İMOB mobilya fuarındayız mutluyuz. Yurt dışından ziyaretçilerin ve alım heyetlerinin geldiğini gördük. Şuan da katılım çok yüksek iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde gezerken zorlanıyorsunuz. İnşallah ülkemizde dünyada ki fuarlarının merkezi olacaktır. Yeni havalimanının da açılmasıyla birlikte artık sanayicilerimizin önü açılacak. Bizde Kayserili emektar sanayicilerimize hayırlı olsun demek için geldik. Mutluyuz hepsi güzel siparişler alıyor artarak devam etmesini istiyoruz. Çalışırsanız Allah da yardım eder Allah devletimizi birlikle, dirlikle daim etsin. Elbette bir millet, tek yürek olacağız. Çaresiz olmayacağız. Ümitsizliğin biz de yeri olmayacak. Kayserili sanayicilerimiz çok güzel modelleriyle ARGE'leriyle müşterilerin beğenisine ürünler sunuyorlar bizde bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Türkiye'de mobilya sektöründe söz sahibi olan firmalarımız var”

Kayseri'nin Türkiye'de mobilya sektöründe söz sahibi olan firmalara sahip olduğunu belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy “İMOB'a geldik, burada yerimiz var aşağı yukarı 600 firmanın katılacağı dünyanın 2'nci büyük olan fuarında şu anda İtalya'dan sonra biz geliyoruz. Aslında baktığınız zaman ziyaretçi sayısı olarak ve yaptıklarımızla beraber biz lider olmaya adayız. Bu fuarların önemli amacı insanlar kendilerini tanıtıyorlar. Markalarına prestij katıyorlar. İnşallah bizim Kayseri'de başkanımız Tahir Nursaçan'ın temelini attığı emek verdiği canla başla çalıştı bir fuar var. İnşallah bu fuarın bir benzerini de biz Kayseri'de yapacağız. Şuan da baktığınız zaman mobilya sektöründe Türkiye'de söz sahibi olan sanatsal ve tasarım olarak baktığımızda da dünyadaki bütün firmalarla yarışabilecek firmalarımız var. Burada baktığımızda çizgiler çok değişmiş artık tarza dönüyor. Burada insanlarımızın AR-GE yatırımları tasarım merkezleri kurmaları bu başarıyı getiriyor. İnşallah daha güzel fuarlar olacak bereketli bir fuar geçmesini diliyoruz. Şu anda bizden de 150'ye yakın firmamız katılıyor. Bunun 90 tanesi direkt olarak aşağı yukarı 60 tanesi de endirekt olarak İstanbul bağlantılı çalışan firmalarımız. Bu firmalarımızı ziyarete geldik. Ziyaret ettiğimiz arkadaşlar da şu anda katılım da özellikle ihracat anlamında çalışan firmalarımızın memnun olduğunu görünce bizde memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.