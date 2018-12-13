IMOB Fuarı'nda bu sene akıllı ofis mobilyaları görücüye çıkacak

Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan ve 22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Yeşilköy'de gerçekleşecek 15'inci Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına (İMOB) akıllı ofis mobilyalarının damga vurması bekleniyor.

Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan ve bu sene 15'incisi gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın (İMOB) başlamasına kısa bir süre kaldı. 22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Yeşilköy'de gerçekleşecek fuara daha önceki fuarlarda olduğu gibi yine yoğun bir katılım beklenirken, Türk ofis mobilya sektörünün önemli oyuncularından Çağın yeni ofis tasarımlarını ve yeni akıllı ofis mobilya konseptini tanıtacak.

'Her Çağın Ofis Mobilyası' olma anlayışına sahip ofis, otel ve kamusal alan için mobilya ve iç mimari çözümleri üreten Çağın Ofis Mobilyalarının Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sarı, fuarın Türkiye ve mobilya sektörü için önemine değinerek, "Dünyanın en önemli mobilya fuarlarından birisi olan ve 160 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi hedefleyen İMOB'da yer almak, bizim için oldukça önemli. Bu sene yine fuara katılacağız yeni ürünlerimiz standımızda görücüye çıkacak" dedi.

Sarı, "İç mimarlardan oluşan uzman personellerimiz ve AR-GE yatırımlarımızla ihtiyaçlar doğrultusunda sektörümüze yeni çözümler üretiyoruz. Müşterilerin talepleri doğrultusunda kendimizi yeniliyoruz ve seçenekleri artırıyoruz. Dolayısıyla müşterilerimize interaktif bir deneyim sunuyoruz” şeklinde konuştu.

"İhracat ile sektörel büyümeye katkı sağlamalıyız"

Kamu kuruluşlarından belediyelere, sağlık kuruluşlarından restoran ve cafelere, finans sektöründen medya kuruluşlarına dek birçok farklı alanda ofis mobilyaları konusunda projeler gerçekleştirdiklerini belirten Murat Sarı, 2019'da bayilik ağlarını genişleteceklerini ifade ederek, "Bu yılın sonuna kadar yurt içi ve yurt dışında A plus hizmet sunan, uygun fiyat ve kaliteyi bir arada barındıran yepyeni bir bakış açısına sahip bayilik ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Yapılanmanın ardından özellikle Avrupa, Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında ofis mobilyaları konusunda ülkemizin adını duyurmak, marka bilinirliğimizi artırmak istiyoruz" diye konuştu.

Uçak bileti desteği

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; bu sene fuarın resmi hava yolu sponsoru Türk Hava Yolları oldu. Bu sebeple fuar ziyaretçileri yapılan anlaşma sonucunda Turkish Conventions üzerinden yüzde 20 indirimli seyahat edebilecekler.