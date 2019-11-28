İmplant tedavisinde mutlaka uyulması gereken kurallar

Osman Çetin, ek cerrahi işlemler gerektirmeyen durumda 6-8 dakika sürdüğünü ifade etti.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, implant tedavisi ile ilgili merak edilenleri anlattı. Uzman Dr. Osman Çetin, implantın hastanın dişlerini kaybettiği takdirde bölgedeki eksikliğin giderilmesi için yapılan materyal olduğunu söyledi.

Dr. Çetin, implant tedavisinin uygulanması için hastanın çene yapısının elverişli olması ve implant yapılırken yandaki dişlere zarar gelmeyecek şekilde müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

İmplant tedavisinde üst yaş sınırının olmadığını belirten Çetin, "İmplant tedavisinde hastanın genel sağlığı, sistemik rahatsızlığının olup olmaması ve kemik yapısının uygunluğu gibi faktörlere bakılmaktadır. Alt yaş sınırı için ise hastanın kemik gelişimini tamamlamış olması gerekmektedir. Erkeklerde 18 kadınlarda 21-23 yaş grubuna denk gelmektedir. Daha alt yaş gruplarında implant tedavisi tercih edilmemektedir" diye konuştu.

İmplant tedavisinin sanıldığı kadar uzun sürmeyeceğine dikkat çeken Dr. Çetin, ek cerrahi işlemler gerektirmeyen durumda 6-8 dakika sürdüğünü ifade etti.

Tedavi sürecinde yumuşak yiyecekler tüketilmeli

İmplant tedavisi sürecinde dikkat edilmesi gereken durumlara dikkat çeken Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, sözlerini şöyle tamamladı: "İmplant uygulaması sonrası yumuşak, ılık besinler tercih edilmeli. Sigara, alkol ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Tedavisi sürecinde uyulması gereken kurallara dikkat edildiği sürece herhangi bir ağrı ya da acı ile karşılaşılmayacaktır."