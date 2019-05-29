İmplantta uzun bekleme süresi tarih oluyor

Yusuf Oğuz Şengel, “İmplant tedavisinde en yeni teknikler ile yaptığımız uygulama yüzde 99 başarı sağlarken, hastamızı bir günde yeni dişleri ile evine gönderiyoruz” dedi.

Ağızda bulunan eksik dişlerin değiştirilmesi genel sağlığımız ve diğer dişlerinizin sağlığı için önemli olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Görevlisi Dt. Yusuf Oğuz Şengel, “İmplant tedavisi korkulacak bir tedavi yöntemi olarak görülse de dişler kaybedildiği zaman bunların yerine orjinaline en yakın konulabilecek yapılardır. İmplant tedavisinde en yeni teknikler ile yaptığımız uygulama yüzde 99 başarı sağlarken, hastamızı bir günde yeni dişleri ile evine gönderiyoruz” dedi.

Doğal dişlere zarar vermeden implant tedavisi yapılabilmekte

Son yıllarda bilimsel çalışmaların artması, teknolojik olarak daha üstün implantların ve destek biomateryallerin geliştirilmesi ile yüzde 85 olan başarı oranları yüzde 98'lere kadar arttı. Artık günümüzde diş eksikliği oluştuğunda doğal dişlere hiçbir zarar vermeden implant tedavi planı yapmakta ve kaybedilmiş dişlerin yerine dental implantlar yapılmakta. Bu sayede kaybedilmiş olan fonksiyon, estetik ve fonasyon tekrar kazanılmakta.

Uzun bekleme süresi tarih oluyor

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Görevlisi Dt. Yusuf Oğuz Şengel, klasik implant tedavisinin üst çenede en az 3 ay, alt çenede 2 aylık kemikleşme dönemini tamamlandıktan sonra, ağızdan protez ölçüleri ve bundan sonra gelen prova aşamaları ile tamamlandığına dikkat çekiyor. Şengel, "Günümüzde gelişen teknolojiyle tek bir çenesindeki tüm dişlerini kaybetmiş hastalara farklı açılarla konumlandırılan 4 implantın üzerine, implantların yerleştirildiği gün sabit dişler takılıyor. Bu teknik sayesinde çenelerinin arka kısımlarında aşırı kemik kayıpları olan, normal prosedürlerle implant uygulamanın mümkün olmadığı hastalara dahi ileri hiçbir cerrahi işleme gerek duymadan aynı konforu sağlayabiliyoruz” ifadelerinde bulundu.

3 boyutlu teknolojiler önemli

Tekniğin tamamen fizik kurallarına dayandığını belirten Dt. Yusuf Oğuz Şengel, "İşlem öncesinde var olan anatomik oluşumların dikkatli bir şekilde değerlendiriyoruz. Uygun açı ve konumların belirlenmesi için de 3 boyutlu görüntüleme yöntemi olan dental tomografilerden faydalanıyoruz. Ayrıca üç boyutlu yazıcılar ve üç boyutlu radyografik tekniklerin desteği ile uygun ve güvenilir bir implant cerrahisi sağlayan rehberler üretilerek işlem kapalı teknikle tamamen dikişsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu sistemler sayesinde daha güvenli ve başarılı implantlar yapıyoruz” diye konuştu.