İmren Öztürk: “Sporcular bu aylarda dikkat etmeli”

Bu ayların kilo almak için uygun olduğunu söyleyen Öztürk, bireysel sporcuların beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, özellikle bireysel spor yapanlara uyarılarda bulundu. Bu ayların kilo almaya elverişli olduğunu ifade eden Öztürk, “Takım sporu yapanlar genelde kontrol altında olan isimler. Bu kişilerin beslenme programları var. Ama bireysel anlamda spor yapanların dikkat etmesi gereken bir döneme girdik. Özellikle birçok sporcumuz olimpiyatlara hazırlanıyor ve bu periyotta hazırlıklarını sürdürürken mutlaka kilolarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Hızlı kilo alıp vermek, yoğun tempoda spor yapanları olumsuz etkileyebilir. Ancak yoğun idman döneminde kilolarını korurlarsa o zaman hazırlıkları da daha verimli geçer” dedi.