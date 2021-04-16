“İnanç ve Sanat” sergisi Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı

Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonu gizli hazinelerinden 150 adet eserin yer aldığı “İnanç ve Sanat” sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. 25 Temmuz'a kadar açık olması planlanan sergi, ziyaretçiler için ücretsiz olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan “İnanç ve Sanat” sergisinin açılışına katıldı. Bakan Ersoy'a açılışta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Açılıştan önce sergiyi gezen Bakan Ersoy, 7. yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar uzanan eserler hakkında bilgi aldı.

İnanç ve Sanat sergisi gezdikten sonra konuşan Bakan Ersoy, “Çok değerli eserler var. Daha önce Topkapı Sarayı envanterinde bulunan eserleri burada sergiliyoruz. Hem Hz. Ali hem de Hz. Osman dönemine ait Kuran'ı Kerimler burada. Orijinal Kuran'ı Kerim'in bazı sayfaları burada” dedi.

“Ücretsiz olarak sergilenecek”

Çok değerli bir sergi olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, “Temmuz sonuna kadar burada sergilenecek. Ramazan ayı ile birlikte çok uyumlu oldu. Çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ramazan boyunca herkesin fırsat buldukça gün içinde gelmelerini tavsiye ediyorum. Sabah 09.30'dan akşam 17.30'a kadar Pazartesi günleri hariç ziyaretçilere açık olacak. Ücretsiz olarak sergilenecek” diye konuştu.