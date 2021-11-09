İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İnatçı keçi metronun asansör camını böyle kırdı: Güldüren anlar kamerada

Başakşehir’de başıboş gezen iki keçiden biri, metronun asansörüne kafa atarak camı kırdı.

Başakşehir'de başıboş gezen iki keçiden biri, metronun asansörüne kafa atarak camı kırdı. Güldüren anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.


Başakşehir'de başıboş gezen iki keçiden biri, metronun asansörüne de kafa attı. Asansörün camında kendi yansımasını gören inatçı keçi, asansöre kafa atmaya başladı. Asansörün camı keçinin üst üste kafa atmasıyla kırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan komik anlar, sosyal medyada çok kez tıklandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.