İnci Adası'nda yatçılığı geliştirme adımı

Katar'da bulunan İnci Adası'nda uluslararası denizcilik ve yatçılığın geliştirilmesi için ortaklık kuruldu.

Corinthia Hotels ve halka açık bir Katar ortaklık şirketi ve İnci ve Gewan Adaları'nın ana geliştiricisi olan United Development Company (UDC), adada bulunan yat kulüplerinde yatçılığı geliştirmek amacıyla Monaco Marina Management (M3) ve Yacht Club de Monaco ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Corinthia Hotels CEO'su Simon Naudi ve UDC Başkanı, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Ibrahim Jassim Al-Othman ile Yacht Club de Monaco Genel Sekreteri Bernard d'Alessandri ve Monaco Marina Management CEO'su José Marco Casellini tarafından imzalandı.

Anlaşmaya göre, M3, Corinthia Yacht Club'da yelkencilik ve yatçılık deneyimlerini ve hizmetlerini tanıtma ve geliştirme konusunda Corinthia Group ve UDC'yi destekleyecek. Bu işbirliği, süper yat marinalarında tesis, hizmet ve güvenlik kalitesinin mükemmellik standardını belirleyen prestijli bir Yacht Club de Monaco etiketi olan 'La Belle Classe Destinations'ı alma sürecinde de onlara yardımcı olacak.

Anlaşmaya ilişkin Simon Naudi şunları söyledi: "İşbirliğinden ötürü heyecan duyuyoruz. Amacımız, İnci Adası'nda bulunan Corinthia Yacht Club'ı ünlü bir yatçılık destinasyonuna dönüştürmek ve yerel toplum için gelişen bir merkez oluşturmaktır. Ortağımız UDC ile birlikte, kulübün rekabetçi ve resmi olmayan yelkenciliğin bir kombinasyonundan hoşlanan üyeler için uluslararası alanda tanınan bir spor ve sosyal mükemmellik merkezi haline gelmesini sağlamaya kararlıyız."

Bernard d'Alessandri ise "Yatçılık dünyasının sürdürülebilir yatçılığı geliştirme vizyonumuzu paylaşan yeni destinasyonlara doğru genişlediğini görmek çok iyi bir haber. Monako Prensliği'nin cazibe politikasının bir parçası olan 'La Belle Classe Destinations' sertifikamızın amacı budur” ifadelerini kullandı.