İndirim çadırında örnek davranış

Ataşehir'de kurulan Markalar indirim çadırı uygun fiyatlarla vatandaşların yüzünü güldürüyor. Markalar indirim çadırında ise her gün ihtiyaç sahibi yoksul çocuklar giydiriliyor. Markalar indirim çadırı yanı sıra ise Sivas Yöresel Ürünler adı altında 81 ilin yöresel tadları yer alıyor.

Ataşehir'de Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Cami yanında kurulan markalar indirim çadırı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yüzde 70 indirim bulunan çadırda dünyaca ünlü markaların ürünleri yer alıyor. Sevgiler gününe özel büyük indirimi de duyan vatandaşlar ise çadıra koştu. Ayrıca çadır da her gün ihtiyaç sahibi yoksul çocuklar giydirilip yardımda bulunuyor.

İndirim çadırı hakkında konuşan Sabri Eser,” Markalar Çadırı Ataşehir'de Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Camii yanında bir ay boyunca burada devam ediyoruz. Aynı zaman da biz ihtiyaç sahibi çocuklarımızı okullardan belirliyoruz. Uluslararası Anneler Derneği işbirliği içinde burada aynı zamanda çocuklarımızı botla montla ödüllendiriyoruz. Burada giyim çanta ve ayakkabı ile 81 ilden gelen yöresel ürünlerle beraber 1 ay boyunca Ataşehir Mevlana Mahallesindeyiz ben herkesi buraya bekliyorum” diye konuştu. Mağaza yetkililerinden Savaş Sükan ise, "Sivas'a özel yöresel ürünlerimiz, tüm kahvaltı çeşitleri burada mevcut. Bir taraftan da markalar indirim çadırı var. Tüm İstanbul halkını bekliyoruz" dedi.

81 ilden gelen yöresel ürünlerin de yer aldığı çadır vatandaşlar tarafından ise doldu taştı. Birbirinden güzel yöresel ürünleri tadan vatandaşlar 81 ilden gelen farklı farklı lezzetleri gönül rahatlığıyla alıyor.

Balıkesir Edremit'ten gelen bir esnaf ise” bura da festival başladı herkesi buraya davet ediyoruz. Bura da yöresel bin bir lezzet var herkesin mutlaka buraya gelmesini talep ediyoruz. Bura da doğal lezzetler var. Biz Mevlana Mahallesi Mehmet Uslu Camii yanındayız. Biz Balıkesir'den geliyorum. Yoğun talep üzerine buraya geldik. Çünkü bura da insanların doğal lezzetlerle alakası bir talepleri oldu bizde buradayız sizleri de bekliyoruz” diye konuştu.

Bir ay boyunca büyük indirimlerle devam edecek olan indirim çadırı 24 Şubat'a kadar kapılarını açık tutacak.