İndirim günlerinde güvenliğe dikkat

Alışverişseverlerin sevdiği günlerden 11 Kasım Bekarlar Günü ile başlayan, 29 Kasım'daki Efsane Cuma, 2 Aralık'taki Siber Pazartesi ve Yılbaşı ile devam eden indirim çılgınlığı günlerinde, dolandırıcılara karşı dikkat çekildi.

11.11 Bekarlar Günü ile başlayan, 29 Kasım'daki Efsane Cuma, 2 Aralık'taki Siber Pazartesi ve Yılbaşı ile devam edecek indirim çılgınlığı günleri vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alışveriş etkinlerin başında geliyor. Uzmanlar, alışveriş yaparken güvenliğe dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bankacılık zararlı yazılımları, sahte android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi saldırı yöntemleri kullanan siber dolandırıcıların tuzağına düşmemek için aslında çok basit bazı kurallara dikkat etmenin yeterli olacağını anlatan Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, konu ile ilgili şu önerilerde bulundu: "Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar edilmemeli. Tüketici kampanyanın mantıklı olmasına dikkat etmeli. Fiyatı 2 bin TL olan bir telefonu kimse 300 liraya satmaz. Bu tür abartılı indirimleri mutlaka sorgulayın. Sahte sitelere karşı önlem olarak veri girmeden veya indirmeden önce web sitesinin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Ödeme sırasında limiti o alışverişin miktarıyla sınırlı sanal kredi kartı kullanılmalı ya da varsa kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli. Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon olsun, alışverişte mutlaka tüketici kendi cihazınızı kullanmalı. Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapılmamalı. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir''.