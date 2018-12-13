İndirimli pırlantalara yoğun ilgi

Fırsat Günleri'nde, 25 bin çeşit altın ve pırlanta ürün yüzde 70'e varan indirimle satılmaya başladı.

Gülaylar tarafından Kozyatağı Carrefour Alışveriş Merkezi'nde kurulan Fırsat Günleri alanı, altın ve pırlanta severler için uygun fiyatlarla satışa başladı. Yüzde 70'e varan indirimlerle satılan mücevherler özellikle yılbaşı hediyesi almak isteyenler ve evlilik hazırlığı yapanlar için büyük fırsatlar sunuyor. 23 Aralık'a kadar 10 gün boyunca sürecek olan indirimler ilk günden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, alana girişte uzun kuyruklar oluştu.

“Hemen arayıp ben yüzüğümü buldum gel al sözü yapalım diyeceğim”

İndirime yoğun ilgi gösterenlerden Işıl Acar, “Yılbaşı hediyesi alacağız. Çok güzel, hesaplı yani piyasaya göre çok hesaplı. Takı seti beğendim, almayı düşünüyorum” dedi. Alışveriş yaparken kendinden geçtiğini söyleyen Belgin Tanışık ise “Ruhumu burada bırakacağım. Çok güzel. Fiyatlar uygun. Kızıma bileklik düşünüyorum, oğluma kolye düşünüyorum. Fiyatlar çok uygun" dedi.

İndirime özel olarak fiyatı bin 165 liradan 665 liraya düşen yüzüğü satın almayı istediğini söyleyen Zinnet Bora, “Tektaştan vazgeçtik artık beştaş ile kısmet arıyoruz. Gerçekten çok uygun. Bir tektaşı şu zamanda 600-700 liraya bulmak çok zor ve bir de beştaş bu. Hemen arayıp ben yüzüğümü buldum gel, al sözü yapalım diyeceğim” dedi.

“Tüm hanımları özellikle buraya bekliyoruz”

Gülaylar Group Perakende Mağazalar Direktörü Tufan Aygut, organizasyonun ilk günü olmasına rağmen yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “Ayın 23'üne kadar devam edecek bu organizasyon. Şu anda bulunduğumuz standın içinde yaklaşık 25 bin adet ürün var. Bunun 15 bin adedi altın, 10 bin adedi pırlanta. Çok ciddi manada çeşit var içeride. Hem altında hem de pırlantada aranacak her türlü ürün burada var şu anda. Hediyesini almak isteyenler, yılbaşı hediyesi almak isteyenler, yatırım için de olsa bir şeyler almak isteyenler için çok önemli bir fırsat. 14 ayar, 22 ayar, pırlanta tüm ürün grupları şu anda mevcut. Aslında hanımlarımıza diyoruz ki bu kadar çok kıyafet alıp gardıropları doldurduktan sonra, ayakkabıları doldurduktan sonra aslında onları biraz bırakıp altın almaya devam etsinler. Hem keyiflerince bir alışveriş yapmış olurlar hem de yatırım yapmış olurlar. Tüm hanımları özellikle buraya bekliyoruz” dedi.

“Hemen hemen yarı yarıya bir indirim var”

Gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduğunu belirten Aygut, “Bizim şirketimiz ihracat yapan bir şirket. İhraç fazlası ürünler de var, sezon sonu ürünler de var burada. Bizim de amacımız ürünler ile müşterileri buluşturmak. Hem onlar mutlu olsun hem de biz yeni müşteri kazanalım. Umarım bu 10 gün boyunca böyle devam edecek. Şu elimde görmüş olduğunuz 14 ayar kelepçe bilezik normal şartlarda mağazalarımızda 11 bin lira fiyatla satılıyor. Bugün burada bu 10 gün boyunca eğer kalırsa tabi 10 gün boyunca, 5 bin lira indirimle 6 bin liraya satılıyor. Hemen hemen yarı yarıya bir indirim var” şeklinde indirim fırsatlarını anlattı.

Özellikle evlenecek vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu ve çok memnun olduklarını vurgulayan Tufan Aygut, “Özellikle tektaş grubunda, beştaş grubunda gerek altın 14 ayar olsun gerek pırlanta ürünlerde olsun fiyatlar çok cazip olduğu için sonuçta kültürümüzün bir gereği bu altın da böyle. Bir evlilik teklifi olacaksa tektaş, pırlanta da öyle. Onların hepsini bulabilecekleri bir organizasyon bu” şeklinde konuştu.

14 ayardan 22 ayara binlerce ürünün bulunduğu alanda en pahalı ürünün piyasa değeri 145 bin lira ancak Fırsat Günleri kapsamında bu ürün 71 bin liraya satılıyor. Fırsat Günleri'nde en uygun ürün ise 179 liradan başlayacak. Tektaş pırlantalardan, bilekliklere, kolye ve küpelerden daha birçok çeşit altın ve pırlanta binlerce ihraç fazlası ürün, yüksek indirim oranları ve neredeyse maliyetine fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.