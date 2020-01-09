ING All Star 2020'de yer alacak basketbolcular belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020'de yer alacak oyuncular açıklandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak ING All-Star 2020'de takımların kaptanlıklarını Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo yapacak. İki takımın kaptanı, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00'de seçimlerini gerçekleştirecek.

Organizasyonda All-Star maçının yanı sıra; 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması, Ben Fero konseri ve birçok etkinliğik de gerçekleşecek.

Larkin ve De Colo'nun takımlarında yer alacak oyuncuların listesi şu şekilde:

- Vasilije Micic, Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

- Amath Mbaye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka)

- Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe)

- Zach Auguste, Yiğit Arslan (Galatasaray)

- Devin Williams, Berk Uğurlu (Tofaş)

- Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Bandırma)

- Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

- Mustafa Fall (Türk Telekom)

- Shaquielle Mckissic (Beşiktaş)

- Christopher Jones (Bursaspor)

- Jordan Crawford (Afyon Belediye)

- Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol)

- Robert Golden (Bahçeşehir Koleji)

- Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor)

- Andrew Andrews (Büyükçekmece Basketbol)

- Archie Goodwin (İTÜ B.B.)