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ING All Star 2020'de yer alacak basketbolcular belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi’nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020’de yer alacak oyuncular açıklandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020'de yer alacak oyuncular açıklandı.


Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak ING All-Star 2020'de takımların kaptanlıklarını Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo yapacak. İki takımın kaptanı, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00'de seçimlerini gerçekleştirecek.


Organizasyonda All-Star maçının yanı sıra; 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması, Ben Fero konseri ve birçok etkinliğik de gerçekleşecek.


Larkin ve De Colo'nun takımlarında yer alacak oyuncuların listesi şu şekilde:



- Vasilije Micic, Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)


- Amath Mbaye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka)


- Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe)


- Zach Auguste, Yiğit Arslan (Galatasaray)


- Devin Williams, Berk Uğurlu (Tofaş)


- Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Bandırma)


- Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)


- Mustafa Fall (Türk Telekom)


- Shaquielle Mckissic (Beşiktaş)


- Christopher Jones (Bursaspor)


- Jordan Crawford (Afyon Belediye)


- Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol)


- Robert Golden (Bahçeşehir Koleji)


- Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor)


- Andrew Andrews (Büyükçekmece Basketbol)


- Archie Goodwin (İTÜ B.B.)

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