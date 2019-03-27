ING Bank, Baba Sahne'nin ana sponsoru oldu

ING Bank, sevilen oyuncu Şevket Çoruh'un 2 yıl önce kurduğu Kadıköy'deki tiyatrosu Baba Sahne'nin ana sponsoru oldu. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde duyurulan iş birliği kapsamında banka müşterileri, kurulduğu günden bu yana tiyatroseverlerin popüler adresi haline gelen Baba Sahne'nin yapımını üstlendiği tüm oyunları Nisan ayından itibaren indirimle izleyebilecek.

ING Bank, ING'lileri Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatroya bir adım daha yaklaştırmak için hayata geçirdiği önemli bir iş birliğini duyurdu. Sanatı daha geniş kitlelerle buluşturma misyonuyla hareket eden banka, açıldığından bu yana şehrin kültür-sanat hayatında önemli bir yer edinen Baba Sahne'nin ana sponsoru oldu.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde duyurulan iş birliği kapsamında ING kart sahipleri, bankanın reklam yüzü olan Ozan Güven'in Günay Karacaoğlu ile başrolü paylaştığı 'Don Kişot'um Ben' oyunu da dahil olmak üzere Baba Sahne yapımı tüm oyunları Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirimle seyredebilecek.