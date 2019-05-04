ING Bank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

ING Bank, 2019'un ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Banka söz konusu dönemde toplamda 44.2 milyar TL kredi desteği sunarken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 22'yi aştı.

ING Bank'ın, 3 Mayıs 2019 tarihinde açıkladığı konsolide finansal sonuçlara göre, yılın ilk üç aylık döneminde konsolide aktif toplamı 69.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın söz konusu dönemde sermaye yeterlilik oranı yüzde 22.02 seviyesine ulaşırken, ekonomiye 44.2 milyar TL'lik kredi desteği sağladı. Bankanın özkaynaklar hacmi 8.2 milyar TL, mevduat hacmi ise 35.4 milyar TL oldu. Bankanın Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, açıklanan finansal verileri değerlendirerek "Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisine oluşturduğumuz kaynaktan ve sunduğumuz katkıdan memnunuz" diye konuştu.

"ING Bank, odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek"

Abay, "Banka olarak, müşterilerimizin hep bir adım önde olmalarını sağlamak hedefi için çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuşurken, inovasyon ve teknoloji odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda ilk çeyrekte de dijitalleşme yolunda adım atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Abay, "Kendisini ‘bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi' olarak tanımlayan bankamız, hızla dijitalleşen dünyada, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek" şeklinde konuştu. ING Bank'ın dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payının yüzde 96'ya ulaştığını belirten Abay, tüm kredilerin adet bazında yüzde 91'ini, hacim bazında ise yüzde 74'ünü şube dışı kanallardan kullandırdıklarını ifade etti.