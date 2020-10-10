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ING Basketbol Süper Lig: Galatasaray: 97 - Beşiktaş: 89

ING Basketbol Süper Ligi’nin 3.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Beşiktaş'ı 97-89'luk skorla mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise henüz galibiyetle tanışamadı.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Ali Şakacı


Galatasaray: Alex Hamilton 7, Göksenin Köksal 5, Johnathan Williams 15, Ayberk Olmaz 12, R. J. Hunter 9, Yiğit Arslan 8, Darly Macon 18, Ragıp Berke Atar 6, Brock Motum 9, Caner Erdeniz 2


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


Beşiktaş: Şehmus Hazer 14, Egehan Arna 11, Mahmet Yağmur, Ercan Osmani 24, Alperen Şengün 23, Sadık Emir Kabaca 7, Eray Akyüz, Furkan Haltalı, Sedat Ali Karagülle


Başantrenör: Burak Bıyıktay


1. Periyot: 26-24 (Galatasaray lehine)


Devre: 47-48 (Beşiktaş lehine)


3. Periyot: 77-64 (Galatasaray lehine)

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