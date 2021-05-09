ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 84 - Darüşşafaka: 74

Basketbol Süper Ligi 30.
hafta erteleme maçında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka'yı 84-74 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen
Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 20, Dzanan Musa 14, Sertaç Şanlı 13, Tibor Pleiss 12, Yiğitcan Saybir 7, Tolga Geçim 7, Erten Gazi 6, James Anderson 3, Doğuş Balbay 2, Chris Singleton
Başantrenör: Ergin Ataman
Darüşşafaka: Josh Magette 15, Andrew Andrews 14, Grant Jerrett 14, Berk Demir 12, Jarmar Gulley 8, Ryan Shanahan Luther 7, Sinan Güler 4, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Veyseloğlu, Emircan Koşut
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. Periyot: 18-22 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 43-38 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 57-57
5 faul alanlar: Tibor Pleiss, Doğuş Balbay (Anadolu Efes)