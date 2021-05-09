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ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 84 - Darüşşafaka: 74

Basketbol Süper Ligi 30.

hafta erteleme maçında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka'yı 84-74 mağlup etti.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen


Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 20, Dzanan Musa 14, Sertaç Şanlı 13, Tibor Pleiss 12, Yiğitcan Saybir 7, Tolga Geçim 7, Erten Gazi 6, James Anderson 3, Doğuş Balbay 2, Chris Singleton


Başantrenör: Ergin Ataman


Darüşşafaka: Josh Magette 15, Andrew Andrews 14, Grant Jerrett 14, Berk Demir 12, Jarmar Gulley 8, Ryan Shanahan Luther 7, Sinan Güler 4, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Veyseloğlu, Emircan Koşut


Başantrenör: Selçuk Ernak


1. Periyot: 18-22 (Darüşşafaka lehine)


Devre: 43-38 (Darüşşafaka lehine)


3. Periyot: 57-57


5 faul alanlar: Tibor Pleiss, Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

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