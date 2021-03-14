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ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 61 - Fenerbahçe Beko: 78

ING Basketbol Süper Ligi’nin 24.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 78-61 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip ligdeki 18. galibiyetini elde etti.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi


Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Çağrı Hekimoğlu


Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 8, Green 16, Jankovic 5, Erkan Yılmaz 9, Stimac 7, Jones 7, Evans7, Deniz Kılıçlı 2, Burak Can Yıldızlı, Thomas Akyazılı, Hadi Özdemir


Başantrenör: Zafer Aktaş


Fenerbahçe Beko: Brown 8, Tarık Biberoviç 5, De Colox 24, Barthel 8, Ahmet Düverioğlu 6, O'Quinn 12, Pierre 6, Kenan Sipahi5, Ali Muhammed 2, Berkay Candan 2, Yiğit Onan


Başnatrenör: Igor Kokoskov


1. Periyot: 18-18


Devre: 25-37 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 48-61 (Fenerbahçe lehine)

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