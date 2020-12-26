ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 76 - Gaziantep Basketbol: 83

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi’nin 14.
Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol'a 83-76 mağlup oldu.
Salon: Beşiktaş Akatlar
Bahçeşehir Koleji: Thomas Earl Robinson 18, Erick O'Brien Green II 17, İsmet Akpınar 17, Jamal Avery Jones 7, Peyton James Aldridge 5, Burak Can Yıldızlı 7, Erkan Yılmaz 2, Rıdvan Öncel 2, Thomas Akyazılı 1, Joshua Colton Owens
Başantrenör: Zafer Aktas
Gaziantep Basketbol: Trevis JeMar Simpson 11, Mouhammadou Jaiteh 14, Rashard Daequan Kelly 4, Can Uğur Öğüt 16, Marko Tomas 11, Brynton Lemar 11, İsmail Cem Ulusoy 2, Orhan Aydın Haciyeva 2, Muhammed Doğan Şenli 6
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 20-23 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 37-46 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 58-65 (Gaziantep Basketbol lehine)