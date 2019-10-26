ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 85 - TOFAŞ: 92

ING Basketbol Süper Ligi’nin 5.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-85'lik skorla mağlup etti.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
Bahçeşehir Koleji: Hardy 13, Wilsonx 21, Armandx 25, Muhammed Doğan Şenli 6, Johnson 6, Clark 8, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir 2, Can Altıntığ, Altan Erol 1
Başantrenör: Stefanos Dedas
TOFAŞ: Lojeski 13, Williamsx 20, Mejia 13, Berkan Durmaz 12, Muhsin Yaşar 14, Berk Uğurlu 2, Phillip 14, Barış Ermiş 4,
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 12-25 (TOFAŞ lehine)
Devre: 34-50 (TOFAŞ lehine)
3. Periyot: 59-68 (TOFAŞ lehine)
5 faulle çıkanlar: Muhsin Yaşar (TOFAŞ), Johnson (Başakşehir Koleji)