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ING Basketbol Süper Ligi: Başakşehir Koleji: 101 - Frutti Extra Bursaspor: 80

ING Basketbol Süper Ligi’nin 12.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Başakşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor'u 101-80 mağlup etti.


Başakşehir Koleji bu sezon ligde 6. galibiyetini alırken, Bursa ekibinin kazanma hasreti 6 maça çıktı.



Salon: Ülker


Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Ali Köseoğlu


Başakşehir Koleji: Jamal Avery Jones 2, Langston Avery Hall 11, Hasan Emir Gökalp 9, Samuel Thomas Dekker 21, Richard Solomon 12, Hadi Özdemir, Jamar Desean Smith 12, Oğuz Savaş 20, Berkay Candan 10, Erkan Yılmaz 4


Başantrenör: Erhan Ernak


Frutti Extra Bursaspor: Allerik Juwan Freeman 28, Derek Ryan Needham 11, Andrew Deland Andrews 12, Akif Egemen Güven 14, David Dudzinski 11, Ömer Utku Al, Onuralp Bitim 2, Antony Lejohn Brown 2, Ayberk Yılmaz, Yağızhan Selçuk


Başantrenör: Dusan Alimpijevic


1. Periyot: 25-21 (Başakşehir lehine)


Devre: 49-43 (Başakşehir lehine)


3. Periyot: 72-60 (Başakşehir lehine)

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