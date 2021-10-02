ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 55 - Anadolu Efes: 101

ING Basketbol Süper Ligi’nin 2.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 101-55'lik skorla mağlup etti.
Salon: Akatlar
Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Musa Kazım Çetin
Beşiktaş : Lawson 12, Bone 10, Bluiett 10, Ercan Osmani 10, Hollis-Jefferson 6, Egehan Arna 2, Mehmet Yağmur 2, Yağız Aksu 2, Furkan Haltalı 1, Hakan Sayılı, Oğuzhan Göktepe
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Anadolu Efes: Beaubois 21, Anderson 19, Singleton 16, Petrusev 15, Dunston 8, Yiğitcan Saybir 7, Larkin 4, Buğrahan Tuncer 4, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay 3, Tolga Geçim 1, Ömer Can İlyasoğlu
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 17-33 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 22-59 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 40-84 (Anadolu Efes lehine)