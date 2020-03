ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 73 - Fenerbahçe Beko: 74

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 74-73 mağlup ederek 17. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar ise 11. yenilgisini aldı.

Salon: Akatlar

Hakemler: Serkan Emlek, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Beşiktaş: Gotcher 12, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 13, Burak Can Yıldızlı 16, Oğuz Savaş 14, Sabahattin Can, Can Kaan, Çağdaş, Nemanja Durisic 16

Başantrenör: Burak Bıyıktay

Fenerbahçe Beko: Melih 5, Egehan Arna 10, Berkay Candan, Ali Muhammed 8, Ahmet 10, Westermann 5, Kalinic 5, Nando De Colo 20, Jan Vesely 3, Lauvergne 8

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 10-25 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 29-46 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 47-61 (Fenerbahçe lehine)