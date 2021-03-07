ING Basketbol Süper Ligi: F.E Bursaspor: 67 - Bahçeşehir Koleji: 64

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi’nin 23.
Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. Haftasında Frutti Extra Bursaspor'a konuk oldu. Başından sonuna yakın geçen mücadelenin sonunda daha az hata yapan taraf yeşil-beyazlı ekip 67-64 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji, ilk dört dakikalık bölümü 11 - 7 önde geçti. Çeyreğin sonuna 4 dakika 32 saniye kala gelen televizyon molasına da aynı skorla girildi. Bahçeşehir Koleji çeyreğin son bölümünde oyunun kontrolünü eline geçirdi ve maçın ilk dörtte birlik bölümünü 24 - 14 önde kapattı.
Ev sahibi ekip ikinci çeyreğe 10 - 4'lük bir seriyle başladı ve devrenin bitimine 6 dakika 32 saniye kala Bahçeşehir Koleji molası geldi. İki takım da çeyreğin orta bölümünde skor üretmekte güçlük çekerken devrenin son üç dakikasına Bahçeşehir Koleji'nin 34 - 24'lük üstünlüğüyle girildi. Frutti Extra Bursaspor devrenin son bölümünde oyunu dengeledi ve soyunma odalarına 36 - 30 Bahçeşehir Koleji liderliğinde girildi.
Yeşil-beyazlı ekip ikinci yarıya savunmada iyi başladı ve ilk dört dakikalık bölüm 40 - 37 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle geçildi. 4 dakika 19 saniye kala gelen televizyon molasına 40 - 40 eşitlikle girildi. Çeyreğin son bölümü yakın bir mücadeleye sahne olurken, maçın son dörtte birlik kısmına 50 - 49 Frutti Extra Buraspor üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyreğe iki ekip de dış atışlarla etkili olarak başladı ve son altı buçuk dakikalık bölüme 58 - 54'lük ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Maçın sonuna dört dakika kala gelen televizyon molasında 60 - 60'lık savunma vardı. Munford'ın üçlüğüyle skor 63 - 60'a geldi ve Bahçeşehir Koleji, maçın bitimine 3 dakika kala molaya başvurdu. Son bölümde daha az hata yapan taraf Frutti Extra Bursaspor oldu ve sahadan 67 - 64 galip ayrıldı.