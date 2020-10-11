ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 113 - Lokman Hekim Fethiye Belediye: 74

ING Basketbol Süper Ligi’nin 3.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı karşılaştığı Lokman Hekim Fethiye Belediye'yi 113-74'lük skorla mağlup etti.
Salon: Ülker
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Sinem Tetik, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Fenerbahçe: Ali Muhammed 17, Dyshawn Pierre 13, Kenan Sipahi 5, Jarell Eddie 18, Jan Vesely 10, Berkay Candan 16, Tarık Biberovic 9, Johnny Hamilton 18, Leo Westermann 5, Yiğit Onan 2
Başantrenör: Igor Kokoskov
Lokman Hekim Fethiye Belediye: Elgin Cook 15, Branden Frazier 2, Erick Neal 5, Tufan Önen, Polat Kaya 5, Caner Ercan, Fırat Töz 8, Sercan Ergin 3, İbrahim Yıldırım, Mustafa Baştürk 4, Hasan Emir Gökalp 2
Başantrenör: Alkım Ay
1. Periyot: 39-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 60-41 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 92-51 (Fenerbahçe lehine)