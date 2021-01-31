ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 97 - EH Gaziantep Basketbol: 102

Basketbol Süper Ligi’nin 19.
Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, normal süresi 86-86 biten maçın uzatmalarında EH Gaziantep Basketbol'a 102-97 mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe: Perez 4, Guduric 10, Pierre 13, Eddie 8, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16, O'Quinn 9, Kenan Sipahi 7, Tarık Biberoviç
Başantrenör: Igor Kokoskov
EH Gaziantep Basketbol: Kelly 17, Jaiteh 15, Simpson 22, Hayes 20, Can Uğur Öğüt 12, İsmail Cem Ulusoy 14, Orhan Haciyeva 2, Muhammed Doğan Şenli, Metehan Akyel, Alp Karahan
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 20-28 (EH Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 37-52 (EH Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 61-67 (EH Gaziantep Basketbol lehine)
Normal süre: 86-86
Beş faul alanlar: Can Uğur Öğüt, Jaiteh (EH Gaziantep Basketbol), Perez (Fenerbahçe)