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ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 97 - EH Gaziantep Basketbol: 102

Basketbol Süper Ligi’nin 19.

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, normal süresi 86-86 biten maçın uzatmalarında EH Gaziantep Basketbol'a 102-97 mağlup oldu.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi


Fenerbahçe: Perez 4, Guduric 10, Pierre 13, Eddie 8, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16, O'Quinn 9, Kenan Sipahi 7, Tarık Biberoviç


Başantrenör: Igor Kokoskov


EH Gaziantep Basketbol: Kelly 17, Jaiteh 15, Simpson 22, Hayes 20, Can Uğur Öğüt 12, İsmail Cem Ulusoy 14, Orhan Haciyeva 2, Muhammed Doğan Şenli, Metehan Akyel, Alp Karahan


Başantrenör: Nenad Markovic


1. Periyot: 20-28 (EH Gaziantep Basketbol lehine)


Devre: 37-52 (EH Gaziantep Basketbol lehine)


3. Periyot: 61-67 (EH Gaziantep Basketbol lehine)


Normal süre: 86-86


Beş faul alanlar: Can Uğur Öğüt, Jaiteh (EH Gaziantep Basketbol), Perez (Fenerbahçe)

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