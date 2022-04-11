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ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 70 - Galatasaray NEF: 76

ING Basketbol Süper Ligi’nin 27.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray NEF'e 76-70'lik skorla mağlup oldu.



Salon: Ülker


Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu


Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Şehmus Hazer, İsmet Akpınar 17, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberoviç, Henry 3, Dylan Pierre 8, Guduric 10, Vesely 13, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 4


Başantrenör: Aleksandar Djordjevic


Galatasaray NEF: Bost 17, Canaan 13, Trimble 15, Sadık Emir Kabaca 3, Canberk Kuş, Okben Ulubay, Blackshear 9, Kravish 10, Göksenin Köksal 9


Başantrenör: Ekrem Memnun


1. periyot: 25-18 (Galatasaray NEF lehine)


Devre: 38-36 (Galatasaray NEF lehine)


3. periyot: 58- 56 (Galatasaray NEF lehine)


5 faul alan: Trimble, Blackshear Jr. (Galatasaray NEF)

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